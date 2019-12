BASKET (Jeep Elite) : Robinson (Elan Chalon) a pris un bon «pet» à Orléans

Les supporters de l'Elan Chalon qui ont suivi le match en direct sur RMC Sport et qui ont vu la victoire de leur équipe sur le parquet d'Orléans, n'ont pas été sans remarquer que pendant les prolongations Justin Robinson est resté un bon moment au sol... Et pour cause. Le meneur américain de l'Elan Chalon a posté une photo sur laquelle on distingue parfaitement la trace du coup qu'il a pris. Et à priori c'est bien d'un joueur d'Orléans que le coup est venu dans le jeu. Un bon «pet» qui a occasionné une belle bosse. Ce n'est pas la première et sans doute pas la dernière pour Robinson...