MUNICIPALES : Laurent Echalier annonce sa candidature au Breuil

«Je veux apporter un nouvel élan sur la commune du Breuil»

Laurent Echalier peut être joint par mailsur : nouvelelanlebreuil@gmail.com

Il a 45 ans, il est marié, père de 3 ans et il travaille pour le compte du Ministère de la Justice. Laurent Echalier a officialisé sa candidature aux municipales sur la commune du Breuil, où il n’y avait eu qu’une seule liste en 2014.«J’ai beaucoup réfléchi et j’ai décidé de me présenter. Je suis sans étiquette. Je veux tout simplement porter un nouvel élan sur la commune du Breuil» assure Laurent Echalier.Il revendique déjà une quinzaine de personnes autour de lui. C’est en janvier qu’il tiendra une première réunion publique dans la commune de la périphérie du Creusot.«Je souhaite rencontrer chaque brogélienne et chaque brogélien. Pendant la campagne évidemment. Mais aussi après mon élection si je suis élu Maire. Je considère en effet que Le Breuil a clairement manqué de démocratie participative pendant les années qui viennent de s’écouler. C’est d’ailleurs ce que me disent les habitants que j’ai déjà rencontrés. Il faut être à l’écoute des gens en permanence, et pas seulement pendant les campagnes électorales».Si c’est au début de l’année 2020, une fois sa liste constituée et présentée, que Laurent Echalier présentera son programme, il a déjà quelques idées : «Pour les ainés, je compte porter un projet de résidence d’autonomie et de développer les mobilités. Pour la jeunesse, je prône une restructuration de la garderie, mais aussi des activités périscolaires».Laurent Echalier entend aussi travailler avec les associations, dont il considère qu’elles doivent jouer un rôle important et être forces de propositions.Le candidat souhaite aussi créer un marché mensuel sur la commune, pour valoriser les produits locaux et les circuits courts. «Et puis il y a besoin de valoriser la ville en matière d’urbanisme et de développement durable.