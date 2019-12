LE BREUIL : Repas de Noël pour l’amicale pétanque

Le repas de fin d’année sportive organisé par l’Amicale Pétanque du Breuil s’est déroulée à l’ancienne salle de la Mairie aimablement prêtée par la Municipalité, que l’ensemble des adhérents et les membres du bureau remercient infiniment.L'idée est venue d'un simple plat : "Oeufs en meurette" qui finalement s’est transformée en menu avec terrine de sanglier préparée par Gilles Montcharmont, fromage de tête fait "maison" par Pierrine Baehr. Le plat principal « Oeufs meurette » a été préparé par Jacqueline Meyer. Le fromage étant fourni par le club et les desserts préparés par Jacqueline et Elisabeth Ianno. Un superbe repas concocté avec gentillesse, bienveillance et convivialité.L'équipe était aussi composée, des serveurs, qui ont mis la table et apporté leur pierre à l’édifice. Humour et déguisements ont fait partie de ces bons moments. Les plongeurs, Jean Cartiaux, Daniel Bouthière, Alain Pelkowski et Laurent Coutenot, en chantant des airs anciens, ont mis une ambiance très très conviviale.En 2020, les effectifs vont s'élever au nombre de 43, nombre incertain s'il en est, car l'année sportive ne fait que commencer. Bien sûr, ce repas fut l’occasion de souhaiter aux adhérents de passer de joyeuses fêtes de fin d’année. Et de rappeler que la galette des rois se déroulera le samedi 18 janvier 2020.