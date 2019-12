LE BREUIL AMITIÉ : 82 convives au traditionnel repas de Noël

Chantal Cordelier a adressé ses compliments aux organisateurs puis a souhaité à toutes et tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année.



C’était un moment attendu par tous. Ce jeudi, les adhérents du club "Le Breuil Amitié", étaient réunis depuis ce midi salle du Morambeau pour fêter la fin d'année et partager le traditionnel repas de Noël. À l’heure de l’apéritif, la présidente Josette Evangelisti a dit son grand plaisir d'accueillir cette année 82 participants, mais annonça aussi une triste nouvelle, s'agissant du décès d’un adhérent fidèle : Jean-Pierre Morlay survenu le 17 décembre. La présidente précisa ensuite que le repas était concocté par le traiteur Laroze. Il comprenait notamment une terrine de foie gras, du poulet aux morilles et son accompagnement, le fromage et des mignardises.La présidente a vivement remercié celles et ceux qui l'ont aidé à dresser les tables, toujours joliment décorées. Parmi les invités, saluons la présence de Chantal Cordelier, maire de la commune. Celle-ci a également félicité les personnes qui ont donné un air de fêtes à la salle du Morambeau, puis elle a souhaité à tous de passer un bon moment de détente et de joyeuses fêtes de fin d'année. La reprise des activités du club se fera le jeudi 9 janvier avec la traditionnelle dégustation de galettes offertes par le club. Les images de Creusot infos.