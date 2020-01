LE BREUIL : Aïkido, au-delà des apparences !

Pendant la pause de fin d'année, les aïkidokas brogeliens ont eu l'immense plaisir de participer à une rencontre d'envergure internationale à Chalon-sur-Saône.



Accompagnés de leur professeur, les élèves locaux ont eu à cœur d'expérimenter l'approche non-violente de cet art japonais avec des partenaires inhabituels. Cette discipline puise sa source dans la martialité, ce qui demande à l'expérimentateur d'être actif dans sa recherche de préservation de son intégrité. En effet, si l'apprentissage est traditionnellement présenté sous l'aspect de celui qui exécute la technique, le chemin se parcourt tout autant du côté de celui qui prévient la contrainte afin de ne pas se laisser embarquer dans une circonstance où il perdrait le contrôle.Autrement dit, le novice interprète la chute comme une défaite, là où le pratiquant aguerri utilise la roulade comme une technique volontairement déclenchée afin de se dégager de la situation risquée. Cette attitude permet de s'extraire du rôle de martyre, qui impute l'ensemble de ses souffrances à autrui, et invite l'étudiant à trouver sa part de responsabilité dans les épreuves qu'il traverse. Et c'est justement en s'ouvrant à ce parcours de prévention pour l'auto-préservation qu'il devient possible ensuite de guider son partenaire au-delà du confort d'une chorégraphie qui ressemble à l'étude mais qui ne reste qu'apparence. Là réside la vertu de la contrainte volontaire, celle que l'on accepte de recevoir car elle montre la voie de l'action harmonieuse.Au dojo du Breuil, les cours reprennent le vendredi 10 janvier, pour les enfants comme pour les adultes. Il est possible de venir s'initier gratuitement afin de découvrir par la pratique les bienfaits d'une telle activité.Plus d'infos sur www.aikidolebreuil.com et 06 23 26 81 26