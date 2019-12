CONSEIL MUNICIPAL DU BREUIL : Le succès du restaurant scolaire et les systèmes d'information à l'ordre du jour

160 repas sont servis chaque jour au restaurant scolaire du Breuil.



Chantal Cordelier a averti d'entrée de séance lundi soir : « Ce denier conseil municipal de l'année est assez technique et comprend plusieurs questions financières...». Raison pour laquelle, Bernard Pillot, en qualité d'adjoint chargé des finances de la commune, est monté ensuite au créneau pour parler des quatre premiers postes de l'ordre du jour. Le premier était en fait une présentation des mouvements de crédits dont le but était d'affecter judicieusement certaines dépenses et recettes, tout en respectant l'équilibre (31 605€) du budget principal. L'élu a détaillé les chapitres et a mis en évidence certaines dépenses non prévues en alimentation et concernant directement le restaurant scolaire. « L'ouverture retardée du restaurant scolaire a eu un surcoût, ce qui justifie des dépenses supplémentaires de 15 000€ » a souligné Bernard Pillot. De même, l'adjoint a annoncé des dépenses de 7 000€ pour des entretiens et des réparations de climatiseurs, notamment à la mairie cet été, qui s'ajoutent à des travaux sur le terrain de foot pour 6 000€ et à des interventions sur du matériel roulant (7 000€) et autres frais de télécommunications pour 6 000€.Chantal Cordelier devait revenir sur le restaurant scolaire qui depuis son ouverture remporte un gros succès : « Nous sommes au maximum de ses capacités ! » s'est réjouie Mme le maire. Bernard Pillot rappelant qu'aujourd'hui, 160 à 170 repas sont servis chaque jour pour 100 à 120 avant les travaux.La 2e délibération concernait le fonds de concours de la CUCM avec pour Le Breuil, la mise en accessibilité des bâtiments communaux et plus particulièrement celle de la salle du Morambeau. Des travaux (terrassement, escalier, métallerie...) ont été réalisés pour 9 590€ (HT). Le conseil municipal devait se prononcer pour accepter le versement de 3 350€ au titre du fonds de concours, ce qui représente un tiers de la dépense. Le conseil a voté pour, tout comme l'admission en non valeur des titres correspondants à la somme de 37, 80€. « La Trésorerie a épuisé toutes les voies de recours depuis trois ans. On efface donc la dette, à la demande du Trésorier Principal du Creusot !». Le conseil devait également se prononcer favorablement pour l'attribution d'une indemnité (658,35€) de conseil à verser à M. Merlot, Trésorier municipal au titre de l'année 2019. Bernard Pillot a appuyé la demande en insistant sur l'excellent travail réalisé : « Notre Trésorier est de bon conseil et répond toujours favorablement quand on le sollicite...».Chantal Cordelier s'est chargée ensuite du rapport sur la qualité et les prix des services d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif de l'exercice 2018. Des chiffres ont été donnés. En 2018, et concernant les services de l'eau, la CUCM a enregistré 45 160 abonnés qui ont bénéficié d'une légère baisse : 2,46€ (HT) le m3 soit 0,2%. Sur l'assainissement collectif, on relève 40 855 abonnés et 727 km de réseaux. Plus de 4 600 abonnés sont identifiés pour l'assainissement non collectif.Chantal Cordelier a présenté succinctement le rapport d'activité 2018 de la CUCM, puis Bernard Pillot a abordé et détaillé la convention de service commun "ingénierie et supports techniques des services numériques" proposée par la CUCM. Pour l'élu, le système d'information est stratégique, doit être efficace et garantir les sauvegardes.Aussi considérant la possibilité d'une mutualisation portant sur l'ingénierie technique que les services communautaires pourraient assurer au profit de la commune et conscient que celle ci doit être accompagnée en la matière, les élus ont autorisé madame le maire à signer la convention prévoyant les modalités de mise en oeuvre de ce service commun.L'adhésion permettra à la commune de bénéficier de nombreux services comme : la messagerie exchange avec antivirus et anti-spam, l'intervention d'ingénierie, l'espace de stockage de données, la mise à disposition d'un serveur informatique... Sur le sujet Chantal Cordelier a rappelé qu'il fallait impérativement que le système informatique soit d'une fiabilité exemplaire. Elle a donc souligné la démarche de la CUCM qui va dans ce sens : « Cette convention est adaptée à notre situation. Nous marquons notre attachement à ce dispositif. C'est un sujet sensible, aujourd'hui il ne faut pas que le système informatique nous lâche, il nous faut un système fiable...».