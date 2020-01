BREUIL BASKET CLUB : Une trêve très active !

Malgré la période, qui incite au milieu des fêtes de fin d’année, au repos et au farniente, beaucoup d’activités ont été proposées par les éducateurs du club aux différentes sections…. entrainement déguisé chez les plus petits, match amical entre les U13 garçons et filles, mini stage en U20 et U13 garçon, entrainement commun U15 garçons et U13 filles, soirée détente chez les handisports, matinée d’activité pour les U9, entrainement de prise de contact en U11 avec Antoinette Sismo qui reprend cette tranche d’âge, entrainement conjoint séniors filles et garçons, préparatif du Loto annuel qui se tiendra le dimanche 2 février.On le voit, la grosse balle orange a résonné dans la salle Jean-Baptiste Dumay pendant ces vacances de Noël. De quoi garder tout le monde en selle avant le début de la deuxième partie de la saison où les séniors devront confirmer leur place actuelle sur le podium de leur championnat respectif, où les U15G auront fort à faire et participeront à la poule haute du championnat de Saône-et-Loire et où toutes les autres équipes devront continuer de travailler et montrer sur le terrain les progrès réalisés.Seule certitude, car c’est le cas depuis le début de l’année, la bonne humeur, les sourires et le respect continueront d’éclairer ce beau lieu de vie !