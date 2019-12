BREUIL BASKET CLUB : Les seniors filles s'inclinent la tête haute

Chez les jeunes

Avant la trêve, les seniors féminines se déplaçaient à Buxy pour un match qui s’annonçait physique.? Les premières minutes sont maîtrisées grâce à une grosse domination aux rebonds et aux nombreuses contre-attaques.?La défense est bien en place et les Buxynoises ont du mal à concrétiser leurs tirs. L’avance Noire et Rose grimpe jusqu'à 9 points d'avance. Le 3e quart temps est synonyme de moins bien, ce qui permet aux joueuses locales de passer devant au score.? Pendant le dernier quart temps, la fatigue se fait sentir et le retour au score semblait difficile. Les joueuses de Buxy en profitaient pour durcir le jeu, ce qui leur permettait de garder l’avantage jusqu’au coup de sifflet final.?Score final : 52 à 44. La trêve va faire du bien aux organismes : en effet, depuis le début de saison, avec un groupe de 7 joueuses, les joueuses de Kacim ne comptent pas leurs efforts et réussissent une première partie de saison inattendue.?Pour leur 1e match à domicile, les benjamines recevaient leurs homologues de Montceau. ?Avec une défense bien en place, elles récupèrent de nombreux ballons et partent en contre-attaque pour marquer des paniers faciles. Les pénétrations dans la raquette montcellienne permettent aussi d'alimenter le score.? Au final, une belle victoire collective qui a fait plaisir aux nombreux supporters brogéliens : 69-6.?Difficile déplacement des Juniors à Marsannay. Amputés de joueurs cadres pour raisons médicales, les protégés de Miloud se déplaçaient à 6 en banlieue dijonnaise. Sans jamais vraiment rentrés dans le match, les Noirs et Roses subissent l'adresse adverse qui , réussit 8 paniers primés. Les Marcenaciens font tourner, alors que le manque de profondeur de banc fait que les brogéliens se fatiguent et perdent de nombreux ballons.? Au final, ils reviennent de Dijon avec une défaite 44 à 100.? Les minimes garçons se déplaçaient à Digoin pour continuer leur série de victoires. Sans encaisser de point au bout de 16 minutes, ils ont mis les ingrédients en défense pour s'assurer un écart irrattrapable : 42-0.? Sur la suite du match, tout le monde alimente le score et les protégés de Clown et Guillaume ramènent une victoire confortable : 73-12.?Ce samedi, les U11 étaient attendus à Montceau. Avec un effectif réduit à 6, les jeunes débutants du Breuil se sont inclinés sur le score de 59 à 2, face à une équipe plus expérimentée. ?