SAINT-MARTIN D'AUXY : Des animations ludiques et une bonne galette pour bien commencer la nouvelle année

À l'occasion des traditionnels voeux de début d'année, le conseil municipal du village avait invité les enfants de la commune à un après-midi festif avant de partager le verre de l'amitié ainsi que la galette, en cette veille d'Épiphanie.



James Geste, maire de Saint-Martin d'Auxy et des conseillers municipaux ont choisi ce samedi 4 janvier pour célébrer la nouvelle année et échanger les traditionnels voeux en cette période ; les plus petits ont été particulièrement choyés avec notamment de très nombreuses animations, jeux anciens et quelques tours proposés par Sylvain Bouillot, plus connu sous le nom de Cos'Animation. Petits et grands n'ont pas vu passer le temps, la salle des fêtes de la commune prenant des airs de piste aux étoiles où rires et sourires étaient légion ; vers 16h30, le maire a présenté ses voeux aux habitants de la commune avant de revenir sur les réalisations du mandat qui s'achève en mars prochain en présence de Marie Mercier, Sénatrice de Saône-et-Loire et de Dominique Lanoiselet, vice-présidente du Conseil Départemental et Maire de Buxy qui ont assisté à la cérémonie des voeux.





Au cours du mandat de 2014 à 2020, la commune a connu de nombreux travaux (de voirie) et des chantiers, plus ou moins important qui ont marqué le développement du village ; ainsi James Geste a évoqué le gros dossier que constituait le lotissement du "Hameau du Moulin" qui a connu une fin heureuse avec 9 parcelles vendues, soit l'intégralité des terrains proposés. Un gros dossier qui avait provoqué quelques inquiétudes en début de mandat mais qui avec du volontarisme a fini par être couronné de succès, comme s'est félicité l'élu.

Ce dernier est revenu ensuite sur la rénovation de la salle des fêtes de la Commune et de la salle de réunion du Conseil municipal "qui en avait bien besoin" avant de revenir sur un chantier qui le tenait à coeur et "qui a trouvé un soutien important en la personne de la Sénatrice Marie Mercier, je veux parler du Moulin et de sa réfection. La première phase de travaux (charpente et couverture) est en bonne voie et sera terminée au cours du mois de janvier. Nous avons un projet de résidence d'artistes au rez-de-chaussée qui présenteraient leurs travaux aux enfants du village, au premier étage se tiendrait une exposition permanente et enfin une verrière panoramique illuminerait les lieux" a projeté le maire qui n'a pas manqué de remercier à cette occasion tous les artisans qui ont participé aux divers chantiers et travaux qui ont eu lieu sur la commune, les personnes qui ont mis sur pied cet après-midi de jeux animé par Sylvain Bouillot.

Et avant d'inviter les habitants, les officiels et les forces vives à partager la galette et le verre de l'amitié, James Geste a officialisé sa candidature à un nouveau mandat, présentant aussi une partie de ces colistiers et rappelant qu'il reste encore des places pour les bonnes volontés qui souhaitent s'investir pour la commune et ainsi constituer une liste de 11 noms ; même si l'on ignore l'issue des élections municipales, les 6 candidats qui se sont déjà dévoilés ont eu le privilège de voir la Sénatrice prendre une photo souvenir de leur annonce officielle, un joli clin d'oeil, certains y verront peut-être un bon présage.



Nicolas AKCHICHE