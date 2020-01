PÊCHE : La Flottante de Montchanin annonce son Assemblée générale

La Flottante de Montchanin informe ses sociétaires que son Assemblée Générale aura lieu dimanche 19 janvier à 09h30 à la salle Jean de La Fontaine, rue Jean Bouveri. D’autre part, les cartes de pêche 2020 sont disponibles depuis le 15 décembre au magasin Plantes Avenir, où elles sont en vente toute l’année.D’autre part, l’AAPPMA La Flottante organise des permanences concernant les cartes de pêche. Elles auront lieu de 09h à 12h à l’Espace Tuilerie, les 08 et 22 janvier, 19 février, 04 et 11 mars, 15 et 22 avril.