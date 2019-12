MONTCHANIN : Une sortie «Jeep Elite» à Dijon pour les jeunes du Basket

Le Noël du MONTCHANIN BASKET CLUB s'est déroulé à DIJON. Les dirigeants du M.B.C ont décidé de faire plaisir à leurs adhérents et à leurs familles !!!En effet, le lundi 23 décembre, ce sont pas moins de 88 personnes qui se sont rendues à la JDA Basket pour le match contre Pau Orthez lacs au palais des sports de Dijon.Le club a offert le déplacement (en bus et mini bus), l’entrée au match ainsi qu’un panier repas pour tous les participants afin de fêter Noël.Grâce aux bonnes relations entretenues entre notre club et la JDA, 24 jeunes sont entrés avec les joueurs sur le terrain.Très belle soirée pour l'ensemble du club mais aussi pour la JDA qui a brillé lundi et remporté une belle victoire.