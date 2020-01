Les ventes de cartes de pêche 2020 par l'AAPPMA La Flottante auront lieu à l'Espace Tuilerie à Montchanin de 9h à 12h selon le calendrier suivant :Janvier : 8 et 22Février : 19Mars : 4 et 11Avril : 15 et 22À noter : Les cartes de pêche sont en vente toute l'année à Plantes Avenir , rue Lamartine à Montchanin.