En raison des fêtes de fin d'année le marché du Mercredi 25 Décembre sera avancé au LUNDI 23 DÉCEMBRE (matin) lieu et horaires habituels.Par conséquent le stationnement sera interdit le Lundi 23 Décembre de 6h à 13h30, Place Roger Salengro et sur la contre-allée entre la rue Calmette et la rue Jean Jaurès.Le Marché du 1er Janvier est ANNULÉ.Merci de votre compréhension.