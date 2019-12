Elle recherche notamment :

LIEU DE LA MISSION :

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE :

CONTACT

L’Association Départementale des Restos du Cœur de Saône et Loire accueille environ 1700 familles grâce à la mobilisation de plus de 850 bénévoles répartis dans 20 centres sur le département.Des Préparateurs de CommandesDes Chauffeurs LivreursUn ProspecteurUn Responsable MécénatUn Responsable LogistiqueUn Chef d’Equipe EntrepôtEntrepôt de l’Association Départementale des Restos du Cœur de SAÔNE ET LOIRE4, rue du Creusot71210 MONTCHANIN1 à 2 journées par semaineSi vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : ad71.benevolat@restosducoeur.org ou par téléphone au 03 85 78 49 45