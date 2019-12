MONTCHANIN : C’est la ville la plus sportive du département

Parmi celles qui comptent entre 4000 et 9000 habitants.



Joël Servy

Le Challenge la couronnant lui a été remis par Bernard Ponceblanc, président du CDOS, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la salle Le Moderne devant plus de 100 représentants du monde sportif montchaninois.Yohann Cassier, 1er adjoint, a détaillé le programme de la soirée avant de céder la parole à Philippe Morele, président de l’OMS. Celui-ci a remercié les présidents de clubs, les dirigeants et les bénévoles sans qui le sport à Montchanin ne serait pas ce qu’il est actuellement. Les sportifs obtiennent des résultats, bons ou moins bons lors des diverses compétitions mais ce soir, ce sont les premiers cités qui sont mis à l’honneur.Le film « Terre de jeux 2024 » est ensuite projeté. La ville de Montchanin soutient bien évidemment les 5 villes du département Le Creusot, Autun, Chalon, Mâcon et Montceau, candidates aux centres d’entraînement des JO 2024. Et Montchanin ne possède-t-elle pas un golf 18 trous reconnu sur tout le territoire ? D’autre part, les classes de 6ème et 5ème du collège Anne Frank sont fortement impliquées dans le processus Paris 2024 à travers les « classes olympiques ».La qualité des équipements est présentée à travers un diaporama présentant toutes les activités sportives et les installations. Et de ce côté, le complexe Lucien Parriat pour ne citer que lui, fait beaucoup d’envieux dans la région. La pratique sportive et les performances au niveau du territoire sont également mises en évidence avec un coup de projecteur sur les sportifs de haut niveau comme Bérénice Vignard, Nadège Cliton, Thomas Genevois, Damien Dumusois et Jean-Philippe Genevois. La politique sportive de la Ville est également prise en compte. Et là encore, Montchanin peut se féliciter de permettre l’accès à de nombreuses disciplines sportives à tous les publics, mais également en mettant à disposition ses installations et ses éducateurs aux communes extérieures.Bernard Ponceblanc, président du Comité Départemental Olympique et Sportif, rappelle que la mission de cet organisme est d’œuvrer pour la pratique sportive en partenariat avec le Conseil Départemental et les services de l’Etat. Il remet alors le challenge à Jean-Yves Vernochet, saluant le dynamisme de la ville pour sa pratique sportive remarquable. Dans la catégorie moins de 4 000 habitants, c’est Pierre-de-Bresse qui obtient le challenge 2019.C’est un grand honneur de recevoir ce challenge, déclarera Jean-Yves Vernochet en conclusion. C’est le fruit d’une « recette » : la qualité des équipements avec 2 200 000 € d’investissements réalisés depuis 2 008, la volonté d’une équipe municipale et celle des nombreux présidents, dirigeants et bénévoles. Rendant hommage à ses prédécesseurs, c’est aussi l’aboutissement des différentes municipalités qui se sont succédé.« Ce trophée est le vôtre. Vive le sport ! Vive Montchanin ! Vive le sport à Montchanin ! » Avant d’inviter chacun à poursuivre les discussions sportives autour du verre de l’amitié offert par l’OMS et la Municipalité.