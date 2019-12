VOLLEY : Les seniors de Creusot Volley Ball battus à Chalon

Pour leur dernier match de l'année, les séniors garçons départementaux subissent leur plus lourde défaite à Chalon sur Saône ! Privés de plusieurs joueurs blessés, ils font la course en tête aux 1er et 2ème sets avant de craquer et laisser les Chalonnais les emporter respectivement 25/18 25/21...L'important changement opéré au 3ème set (changement du passeur et attaquant central) ne permet pas de renverser la tendance : les Chalonnais déroulent et creusent un bel écart 25/15.Les Creusotins sont déçus mais se détendent lors du casse croûte très convivial. Ils vont désormais préparer la venue d'Autun, invaincu, le 10 janvier pour démarrer 2020.