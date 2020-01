TENNIS : Le tournoi d'hiver du Tennis Club du Creusot entre dans sa phase finale

Avec une centaine de participants, le tournoi d'hiver du Tennis Club du Creusot connaît encore cette année une belle réussite.La programmation de 98 matches a été assurée par le juge arbitre Eric Mucci avec l'aide de ses adjoints Daniel Jobard et Fabrice Doua.Cette manifestation sportive de renommée régionale qui se termine ce dimanche se déroule dans la bonne humeur avec un accueil convivial par les dames bénévoles du club.Au programme ce dimanche à la salle René Besset, une demi-finale messieurs avec la présence du Creusotin Benjamin Chevrot (15) qui affronte le Dijonnais Anthony Grandmaire classé 0 ; le Creusotin a accédé à la demi-finale après 4 victoires significatives (5/6, 4/6, 3/6 et 3/6).L'après-midi à partir de 13h30, la finale dames opposera 2 filles classées 3/6 et à 15h, ce sera la finale messieurs avec au moins un joueur classé 0, tête de série.La présidente Laurence Gallezot vous attend nombreux ce dimanche pour assister aux demi-finales et finales.