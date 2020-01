TENNIS : Flavie Acier (TC Gueugnon) et Anthony Grandmaire (Tennis Club Dijon) remportent le tournoi Hiver du Tennis Club du Creusot

Ils étaient tous deux têtes de série et ils ont fait honneur à leur rang en remportant le tournoi "indoor" du Tennis Club du Creusot qui s'est achevé ce dimanche après-midi à la salle René Besset des Riaux.



Depuis le 16 décembre, le tournoi du Tennis Club du Creusot se tenait à la salle Rene Besset dans de très bonnes conditions, les conditions climatiques en cette période hivernale étant relativement clémentes ; après 3 semaines de compétition d'un très bon niveau où plus de 40% des rencontres se sont jouées en 3 sets (contre 20% environ normalement), les joueuses et joueurs têtes de série étaient au rendez-vous des finales.





En effet, dans la partie finale des tableaux dames et messieurs (des tableaux qui, rappelons-le, étaient homogènes et équilibrés), les favoris se sont retrouvés pour disputer les finales ; chez les filles, la licenciée du TC Gueugnon Flavie Acier (ancienne joueuse du TC Le Creusot et formée au Creusot) est venue à bout de la Mâconnaise Tatiana Bornarel en 3 manches disputées. Après avoir remporté le premier set 7/5, la Gueugnonnaise (classée 3/6 comme son adversaire) s'est inclinée dans la deuxième manche 3/6 et a donc du disputer un troisième set décisif. Et le match déjà très accroché s'est poursuivi jusqu'à un Tie-Break décisif dans lequel Flavie Acier a su trouver les ressources pour venir à bout de son adversaire qui n'a pas démérité.

Dans le tableau messieurs, la finale qui s'est déroulée à 15h a été précédée le matin par les demi-finales au cours desquelles se sont imposés les Dijonnais Anthony Grandmaire (Tennis Club Dijonnais) et Julien Millet (Dijon Universitaire Club) en disposant respectivement du Creusotin Benjamin Chevrot (6/4 ; 3/6 ; 6/1) et du Nerversois Florian Grandjean (6/3 ; 6/4). Classé 0 et tête de série n°1, Anthony Grandmaire a disposé assez logiquement de Julien Millet (2/6) en 2 sets maîtrisés (6/3 ; 6/4).

Sur les 2 tableaux la logique a donc été respectée et au moment des récompenses, Laurence Gallezot, la présidente du Tennis Club du Creusot et Eric Mucci, le juge arbitre se sont félicités de la belle participation au tournoi où 19 filles et 81 hommes étaient engagés, de la qualité des matches et de l'homogénéité des tableaux qui a permis d'avoir des belles rencontres, des matches équilibrés où "ça a bataillé dur". À noter que les finales hommes et dames ont été arbitrées par des membres actifs du TC Le Creusot.

Guy Arnoud, président de l'Office Municipal des Sports et conseiller municipal était présent lors de la cérémonie des récompenses et a remis les titres et trophées aux vainqueurs avant que toutes et tous ne partagent le verre de l'amitié.



Nicolas AKCHICHE