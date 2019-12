TENNIS DE TABLE : Un dernier tour avant les vacances pour les pongistes de l'UPCV

Critérium fédéral handisport, compétitions jeunes départementales, championnat de Grèce : Tous les résultats du weekend, avec des titres...





Critérium Fédéral Handisport, tour 1 : Arnaud Bijard assure le minimum en Nationale 3 A

Grand prix jeunes, Tour 2 : La jeunesse creusotine continue sa progression

Grand prix détection, Tour 2 : 1er podium pour Gabrielle Bijard

Pendant ce temps-là en Grèce…

Malgré la fin du championnat par équipe, les rouges et noirs étaient encore sur le pont ce weekend avec de multiples compétitions, pour des résultats entre déception et satisfaction.C’est donc reparti pour une saison de handisport pour nos deux compétiteurs Arnaud Bijard et Claude Joux qui étaient tous les deux engagés en Nationale 3 A à Neuves Maisons (54).Pour Arnaud, l’objectif initial de podium s’est malheureusement vite envolé après ses deux défaites matinales face à des concurrents directs que sont Fabrice Moreau et Frédéric Henoux. Il aura mis trop de temps à véritablement rentrer dans sa compétition, bien qu’il finisse sur une note positive avec deux victoires sur ses deux derniers matchs, assurant ainsi une 5ème place, synonyme de maintien à ce niveau de la compétition.Pour Claude, la N3 A est encore un peu compliquée, et malgré quelques bonnes choses, il ne parviendra pas à remporter le moindre match. Il termine donc 8ème et retournera en N3 B lors du prochain tour.Pour les adolescents, c’est à Lugny que cela se passait et deux équipes avaient fait le déplacement, coachés par Frédéric Pinto et Paul Verdier.UPCV 1, composé de Lucas Meurice-Lagrange et Antoine Queiroz se classera 5ème, s’inclina en ¼ de finale face à Somme-Loire, après 2 victoires convaincantes face à Saint-Rémy et une entente Somme-Loire/Le Breuil.Pour l’équipe 2, avec Lucas Bergerot et Emilien Bagnard, même topo avec une défaite en ¼ aussi mais cette fois face à Macon 1, après avoir disposé de Saint Rémy 4 en 1/16ème puis de Montceau 1 en 1/8ème.Les deux équipes creusotines se sont ensuite affrontées pour la 5ème place et comme vous l’aurez compris, c’est donc l’équipe 1 qui s’est imposé face à l’équipe 2.Il est à noter, le très bon comportement général des jeunes tout au long de cette compétition.Le rendez-vous des -11 ans, acte II, c’était à Charnay-lès-Mâcon pour les filles Gabrielle Bijard, Camille Dupont et Margot Dupont.Pour la première nommée, c’est une réussite puisqu’elle monte pour la première fois sur le podium avec une belle 2ème place dans le tableau 3. Félicitations à elle !Pour Camille Dupont dans le même tableau, c’est une 5ème place au final.Margot quant à elle, n’a pas réussi à rééditer son podium du 1er tour. Elle se contente de la 7ème place du tableau 1.Ioannis Vlotinos, prenait part ce weekend aux Jeux nationaux de l’Armée, et il confirme son retour au premier plan, puisqu’il parviendra à remporter deux titres nationaux, en simple et en double ! Bravo à lui et rendez-vous en forme en 2020 !