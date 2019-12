TENNIS DE TABLE (Nationale 1) : Le Creusot débutera la 2ème phase par un déplacement royal

Les pongiste de l’UPCV connaissent leurs adversaires. Ils attaqueront en janvier à l’extérieur et joueront leur premier match à domicile début février.

A.B.



Le calendrier de l’UPCV

On se souvient que c’est à l’occasion de la dernière journée de la phase 1, avec une victoire à Chartres, que les pongistes de l’Union Pongiste Creusot Varennes avaient gagné le droit de rester en Nationale 1 pour la seconde phase du championnat.La Fédération a procédé aux répartitions dans les quatre poules de N1 masculine. Le Creusot se retrouve avec Lille, Abbeville, Monaco, Levallois, Pontault-Combault, Wattignies commune située au Sud de Lille et Hennebont, près de Lorient dans le Morbihan en Bretagne.La seconde phase du championnat débutera le 18 janvier, avec un déplacement royal pour l’UPCV qui ira à Monaco. Au total, les Creusotins se déplaceront 4 fois et recevront 3 fois, avec sans doute le match du maintien, le 16 Mai contre Levallois.18 janvier : Déplacement à Monaco1er février : Réception d’Abbeville7 mars : Déplacement à Lille21 mars : Réception de Wattignies4 avril : Déplacement à Hennebont2 mai : Déplacement à Pontault-Combault16 mai : Réception de Levallois.