LE CREUSOT : 83 participants pour le tournoi de Noël de l’UPCV organisé dans le cadre du téléthon

Paul VERDIER, Nathalie COURDAVAULT, Arnaud BIJARD et Emilien BAGNARD lauréats au tournoi de Noël

Tous les classements :

Tableau classés (jusqu’à 9) :

Tableau classés 5 à 8 :

Tableau loisirs :

Tableau jeunes :

Le tournoi de Noël de l’UPCV a connu cette année une belle affluence, battant son record de participation avec 83 joueurs inscrits. 4 tableaux ont ainsi été organisés : un tableau classés +900 points, un tableau classés -900 points, un tableau loisirs et un tableau jeunes.Avec la présence de Guy Arnoud, le président de l’OMS du Creusot, chacun a ainsi pu contribuer à une bonne action puisque tous les frais d’inscription seront reversés au téléthon.Le tournoi a été organisé sur 26 tables (18 dans la grande salle et 8 dans la salle Paldof), avec Fred Pinto aux manettes.276 parties ont ainsi disputées durant les 3h du tournoi, où chaque joueur a ensuite été récompensé.Un grand merci à l’ensemble des participants et aux bénévoles pour l’aide logistique à la buvette.Le prochain tournoi interne : Tournoi de doubles le vendredi 10 janvier à 19h301er Paul VERDIER2e Léo ROZIER3e Wendy BELHAIRE4e Valentin COMMEAU5e Eric BROMBIN6e Gabin DEROUES7e Tom BOUCHACOURT8e Flavien FERRER9e Johan DUPONT10e Alain PERRUCHET11e Arnaud HERVE12e Dorian WATTEAU13e Anthony CHABOT14e Yvan BONNOT15e Cyril BERTHIER16e Christine MILESI17e Louis PARMENTIER18e Sébastien PERDRIAU19e Laurent GENIN20e Ianis CHARLEUX21e Camille BIJARD22e Alain DEROUES23e Claire DEGRANGE1er Nathalie COURDAVAULT2e Noémie PINTO3e Olivier GARDET4e Isabelle DUPONT5e Mathieu CAIRON6e Karine COLLIN7e Florian PERRAULT8e Sylvain MANNEVEAU9e Mayron AYMARD10e Michaël DARROUX11e Lauris GUYARD12e J.Philippe GARRIDO13e Guillaume BOCQUEL14e Adrien BOCQUEL15e Olivier JEANNIN16e J.Claude DOUHERET17e Charlène DARROUX18e Stéphane BERNARD19e Kylian ROBERT20e Antonin BARBERA21e Marine COLLIN22e Dylan DARROUX23e Marc BOUDOT24e Philippe WATTEAU1er Arnaud BIJARD2e Vianney FAYARD3e Théo BARBERA4e Tom BLONDELLE5e Alexandre VASSA6e Fabrice REBECCU7e Claude JOUX8e Mathias BOUDOT9e Arnaud BAGNARD10e Gérard GENEVOIS11e Romain CLERGEOT12e Jérémy JOUX13e Alexia GENEVOIS14e Ewan HUMBERT15e Pierrick FIORE16e Amide HADJ17e Delphine KALMAR18e Jean ROSSIGNOL19e Théo CHARVIER20e J.Jacques PARMAKISIAN21e Eric TABARY22e Eliès BENNEDIME1er Emilien BAGNARD2e Margot DUPONT3e Lucas BERGEROT4e Tom MIGUEL5e Hugo BERGEROT6e Enzo BONAZZA7e Phoebe TABARY8e Soann REBECCU9e Anaëlle WATTEAU10e Tristan DESCHANEL11e Camille DUPONT12e Allan COLAS13e Gabrielle BIJARD