NATATION : Un podium et de belles performances de Montchanin Natation aux championnats  régionaux

Afin de clôturer ce premier trimestre, 6 nageurs du groupe Juniors étaient qualifiés pour les championnats de Bourgogne Franche Comté hiver. Première compétition en bassin de 50m pour les nageurs montchaninois et déjà quelques performances intéressantes pour la suite de la saison.Beaucoup de records personnels sont tombés tout au long de ce week-end et plusieurs nageurs sont entrés en finale.Côté performances, Fahim Lamouti Boussedour réalise un bon week-end avec 4 finales sur 4 courses nagées (50m nage libre, 50m dos, 100m dos et 200m dos) tout comme Emile Tlok qui rentre en finale sur 3 courses (50m brasse, 100m brasse et 200m brasse). Melvin Charles participe à la finale C sur 200m papillon tandis que Nadège Cliton prend part à la finale A sur 100m papillon. Camille Bailly termine 8ème toute catégorie sur le 1500m nage libre.Niveau chrono, belle performance de Camille sur le 1500m nage libre en 20'14''23 (nouveau record de Saône et Loire 13 ans). Record personnel pour Melvin Charles sur 50m nage libre en 28''02 tout comme Théo Demontfaucon sur 100m brasse en 1'23''66.Fahim abaisse tous ces anciens meilleurs temps avec notamment un joli 26''59 sur 50m nage libre et un bon 100m dos en 1'06''86. Il remporte la finale C sur 50m dos et 100m dos. De son côté, Emile remporte la finale C du 200m brasse en 2'45''36.Quant à Nadège, elle termine vice championne de Bourgogne Franche Comté en signant un bon chrono en 5'24''97.