JUDO : Les judokas de l'Alliance Dojo 71 sur tous les fronts

Une fin d’année très riche et très active pour les judokas de l’Alliance Dojo 71.

En Benjamins Minimes au championnat de département :

En Cadets au championnat Bi Départemental 71/39

A l’animation du JC Blanzy

En Mini Poussins

En Poussins

En Benjamins :

En Minimes :

DES FORMATIONS aussi bien pour les enseignants que les arbitres et les commissaires sportifs :

Tout judoka peut trouver sa place au sein du JUDO.

Hormis un gros projet qui est en train de se mettre en place pour un voyage au pays du soleil levant en 2021 qui donne énormément de travail aux dirigeants mais également au participants (nous y reviendrons dans une prochaine publication),les judokas étaient sur tous les fronts en cette fin d’année 2019 aussi bien en compétitions, formations, examens divers….Beaucoup de résultats sont à notifier dans tous les domainesTout d’abord EN COMPETITION pas moins de 50 podiums dont 13 places de 1er et 10 places de 2èmes dans le dernier moisSidney Boudet 1èreMattéa Gonneaud 1èreMattéo Moret 1erJibril Bouzaiene 1erAndrew Henriette 1erThomas Saunier 1erOuliana Pilloz 2èmeDavid Trottin 2èmeLivia Chabert 2èmeGor Hakobyan 3èmeAmbre Henriette 5èmeCarla Beaufaron 5èmeAnthon Weiss 5èmeHugo Spinelli 9èmeAnthony Piejak 3èmeLucie Billier 3èmeLucie Tremeaud 3èmeClarice Bao 3èmeMathys Tumminello 5èmeThomas Naudin 5èmeDuprat Kilian 7èmeBarlet Vincent 7èmeAlexian Lubrano 1erMaxime Aubert Carrez 2èmeEsteban Laupretre 2èmeGabin Arnoux 3èmeEthan Bassy 3èmeSimon Bert 3èmeSamuel Charbonnier 3èmeJules Dupard 3èmeArthur Pacaud 3èmeMaeva Vore 3èmeArtur Hakobyan 1erLéandro Pernette 1erThéo Spinelli 1erMelinda Roth Peragin 2èmeNolan Brugnaux 2èmeToufah Zidini Sinani 3èmeJérémie Dubreuil 3èmeFiona Mortillaro 3èmeMatteo Perreira 3èmeEthan Fuet 3èmeThomas Saunier 1erJoshua Vandaele 1erLivia Chabert 2èmeHugo Piejak 2èmeHugo Spinelli 3èmeAnthon Weiss 3èmeNathan Chassigneux 3èmeMélina Gehanno 3èmeMarius Gérard 3èmeAlex Krakowiak 3èmeGor Hakobyan 1erMattéo Moret 2èmeEmilie Watel 3èmeJustine Dubreuil 2èmeMattéa Gonneaud 2èmeLilian Desrumaux 3èmeDES EXAMENS réussis aussi bien pour les grades que pour l’arbitrageCélia Buraini et Florian Gruthier obtiennent le titre d’arbitre DépartementalGor Hakobyan obtient le titre de Commissaire Sportif DépartementalAnthony Piejak, Florian Gruthier, Mathys Tumminello et Lucie Billier obtiennent Les katas pour la ceinture noire 1er danSylvain Trottin et Dylan Beaumenil obtiennent également Les UV techniques pour la ceinture noire 1er danLà aussi l’AD 71 fait un gros effort dans ce domaine avec pas moins de 40 judokas déplacés sur ces formations (arbitrage et enseignement) afin de retransmettre l’information la plus juste possible à tous les pratiquants et de développer la connaissance « judo » autre que pour la compétition.Dans le JUDO, on peut s’épanouir dans tous les domaines aussi bien à l’arbitrage, dans les passages de ceinture noire ou des grades supérieurs, à l’enseignement, ……La présidente Céline Piejak ainsi que les enseignants et les membres du conseil d’administration souhaitent féliciter tous les judokas pour leur engagement et leur état d’esprit irréprochable qui colle bien avec les fondamentaux du JUDO à savoir l’honneur, la sincérité, le contrôle de soi, le respect, le courage, la modestie, l’amitié et la politesse ainsi qu’avec l’image du club.Continuez à porter dignement les couleurs de VOTRE club.