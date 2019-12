FULL CONTACT : Les Creusotins ont brillé à la Coupe de Noël à Lons-le-Saulnier

La Coupe de Noël s'est déroulée dimanche à Lons-le-Saulnier, cette manifestation est organisée pour une jeune handicapée qui a des soucis de santé et la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté comme les clubs est heureuse de participer à cette épreuve.Au niveau sportif, le club creusotin est très satisfait des nombreuses victoires avec la trentaine de jeunes inscrits en Full Kick, K1 sur plus de 200 compétiteurs.Pleinement satisfaits du niveau des combattants mais aussi de leur comportement sur cette longue journée.Le club tient encore à remercier ses bénévoles Guerric Arnaud, Seb, Ewan et Sarah pour l'aide apportée que soit sur l'échauffement, le déroulement des passages et le coachingC'est un vrai travail d équipe donc bravo à tous !Prochaine sortie les championnats régionaux à Dijon le 25 janvier pour le Kick Light et Low Kick.