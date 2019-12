FOOTBALL : Wendie Renard et Kylian Mbappe élus meilleurs joueurs France Football 2019

Wendie Renard est élue meilleure joueuse par la rédaction de France Football, et Kylian Mbappe meilleur joueur français de l’année par les anciens lauréats et le rédacteur en chef de France Football. Ils se livrent dans un numéro spécial lauréats de l’année.



La de?fenseuse de l’Olympique Lyonnais, premie?re laure?ate du trophe?e de la joueuse franc?aise de l’anne?e gra?ce notamment a? son sacre?de championne d’Europe, et sa prestation?lors de la Coupe du monde, tire le bilan.« Avant le de?but du tournoi, je ne voyais pas beaucoup d’affiches et de drapeaux dans les rues.?On se demandait si une Coupe du monde?allait se jouer chez nous. Tout a? coup,?le match d’ouverture, au Parc des Princes,?a re?ve?le? une attente e?norme. Les chiffres d’audience sont tombe?s (10,6 millions), on n’en revenait pas !?Un titre mondial aurait permis de basculer?dans une autre dimension. Nous sommes sur la bonne voie mais c’est maintenant qu’il faut voir?si cet engouement se maintient. Dans ma vie de tous les jours, je ne le ressens pas particulie?rement. »« Il faut trouver un club qui me permet?de continuer a? gagner, en particulier la Ligue des champions. Ils ne sont pas nombreux, avec un tel effectif?et autant de moyens. On me parle parfois de sortir?de ma zone de confort. Je n’aime pas cette expression. C?a voudrait dire que je suis tranquille a? Lyon,?sans exigence, sans pression du re?sultat. Remporter cette anne?e un 13e titre de championne de France et une 6e Ligue des champions, ce n’est pas?une partie de plaisir. Donc partir ce n’est pas exclu,?le pre?sident Aulas le sait, mais il faut tout peser. »L’attaquant du Paris-SG, de?ja? sacre? l’an passe?,?a notamment remporte? le titre de champion de France et est le 3e meilleur buteur europe?en 2019.?Il en profite pour faire quelques mises au point.« En fin de saison dernie?re, je me suis aperc?u?que je pouvais essayer d’aller chercher ce titre de meilleur buteur europe?en. Mais, en face, il y avait un client, Messi.?J’en mettais deux, il en mettait trois ; j’en mettais trois,?il en mettait quatre ! C’e?tait tellement dingue?que j’en ai parle? avec Ousmane (Dembe?le?, coe?quipier?de l’Argentin au Barc?a). « Ce n’est pas possible, il le fait expre?s ? Il regarde le nombre de buts que je marque ? »?« Bien su?r qu’il te regarde ! » Je me suis dit :?« Ah ouais, quand me?me, Messi me surveille... » C’est flatteur de voir qu’un tel joueur ne te ne?glige pas. »« Quand je suis arrive? a? Paris, c’e?tait Neymar la superstar. ?Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi?je la gagne. Et la?, commencent a? sortir des histoires?sur notre pre?tendue rivalite?, sur ma volonte??de prendre sa place. Quand je suis revenu au Camp des Loges en aou?t 2018, la premie?re chose que j’ai faite?c’est d’aller attraper « Ney » pour lui dire : « Je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d’Or cette anne?e car tu n’es pas dans la course,?mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place,?tu peux la garder. Je suis toujours la? pour t’aider. »« La participation aux JO, je ne mai?trise pas tout.? Bien su?r que je veux y aller, mais si mon club ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va biento?t?en parler avec Leonardo. Si je n’arrive pas a? y aller en 2020,?il me restera 2024, a? Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrie?re. »