FOOTBALL: Torcy est déjà lancé

Creusot-infos continue le tour des terrains, des clubs, en rencontrant les dirigeants et entraineurs en cette trêve hivernale. Nous avons échangé avec le président de Torcy, Brahim Boudjouraf.

VB



Du travail, des projets, le club torcéen en a, à la pelle, Torcy ne lâche pas prise, il faut toujours être sur la sellette, le changement de statut en est encore une confirmation. Son dynamique président, Brahim Boudjouraf, nous avait déjà (agréablement) surpris cet été avec la venue de Djibril Cissé, événement projeté et organisé de main de maitre !Alors on continue : « Effectivement, vous pouvez dès à présent réserver la date du 12 juillet, nous organisons un tournoi jeunes et adultes, agrémenté d’ateliers ludiques et avec la participation active de stars de la chanson et du monde du foot. » Qui ? « Promis, je vous dirai tout une fois la certitude acquise. » Sage attitude d’un homme qui connait très bien la musique.Mais avant cette journée festive qui sera, on le sait déjà, une riche et bonne journée, le club doit boucler sa saison. Elle a très bien démarré, il le fallait. Le club était sous les projecteurs, pas forcément pour les bonnes raisons, toujours le président : « Oui, nous affichons une claire volonté de faire une croix sur le passé. » La preuve ? L’ASJ Torcy a changé de nom et s’appelle désormais Torcy, tout court ! « Pour ceux qui veulent préciser, vous pouvez mettre Torcy Foot, mais nous avons déposé ce nom, simplement, Torcy. » Et ce n’est pas fini, le club change de logo et pour la saison prochaine, Torcy jouera sous de nouvelles couleurs : « En juin, nous seront noirs et blancs. »Voilà pour les projets, côté sportif, l’équipe senior est en route pour réaliser son objectif : « Oui, nous sommes premiers avec quatre points d’avance, à la rentrée, nous irons à Igornay, notre dauphin, pour confirmer. » Les jeunes aussi restent dans le projet global du club : « Nous allons créer notre troisième équipe U9 et nous allons ouvrir une nouvelle section U7. » Soit une bonne cinquantaine de gamins qui n’aspirent qu’à une chose : jouer !Reprise pour les seniors, entrainement le mercredi 8 janvier, trois matchs sont déjà programmés, le premier se jouera à la maison, contre une autre équipe qui carbure en District, Team Montceau Foot.En attendant avec impatience le 12 juillet, souhaitons à Torcy d’arriver fin mai avec la même position.