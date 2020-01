FOOTBALL (Régionale 3) : Le point avec Vincent Rameau, entraineur du Breuil

«Nous avons tiré les leçons de la saison dernière»





Vincent Brucci

La trêve sert à recharger les batteries, la première partie de saison a été exténuante, elle sert aussi à tirer un premier bilan, indubitablement positif pour Le Breuil.. On se souvient de la réaction d’après match de Vincent Rameau, sur l’ultime rencontre de la saison dernière, le match qui officialisait son maintien en Régional. L’Issycois de naissance, désormais luzycois, nous avait annoncé la couleur : « Mes gars ont tellement souffert cette saison que la saison prochaine, ou nous nous écroulons, ou nous jouons les premiers rôles. »Bingo, dans le mille ! Les violets caracolent en tête du championnat régional 3 avec la bagatelle de 5 points d’avances sur le dauphin (un match en moins). N’allez pas chercher dans le recrutement, ou le changement de coach, la métamorphose est surtout psychologique, mentale diraient les nouveaux éducateurs sportifs. Vincent Rameau : « La première partie de saison est très satisfaisante. Elle peut être surprenante pour certains, mais nous avons tiré les leçons de la saison dernière. Les joueurs se sont remis en question et, je l’avoue, je me suis également remis en question. » Obtenir une telle progression, cela implique de toute évidence un changement, le coach brogelien a l’honnêteté de l’expliquer, mais pour qui connaît le garçon, est-ce surprenant ?« Oui, j’ai modifié certains critères, j’ai instauré un plus grand turnover, il n’y a plus aucun passe-droit, un joueur cadre ou jusqu’ici incontournable qui rencontre une baisse de forme, je n’ai plus aucun scrupule, je le remplace. Les entrainements sont très révélateurs de ce changement, tout le monde a sa chance, le seul et unique critère est la méritocratie. »Mais dans ces premiers mois de la saison, il y a surement des points perfectibles ? « Oui, bien sur, notre efficacité offensive, malgré quelques modifications. » Effectivement, l’ex jociste a déjà changé tactiquement le jeu de son équipe en début de saison, suite aux deux seuls revers : « Notre animation offensive a changé, cette correction a été positive, puisque nous alignons 10 matchs sans défaite, mais nous devons nous améliorer dans l’efficacité. » Un appel à un recrutement ? « Oui, je recherche un joueur offensif et rapide. » Avis aux intéressés.Il n’y a pas que la tactique qui a évolué au Breuil, l’état d’esprit s’est largement amélioré : « Oui, effectivement, notre état d’esprit a changé, on ne conteste plus l’arbitre, ou l’adversaire, on ne cherche plus d’excuses, c’est très révélateur, on se sent très bien et ça se voit. »Alors avec tous ces points forts et pourquoi pas une ou deux recrues offensives, Le Breuil serait-il bien parti pour rejoindre Montchanin et la JO Creusot en R2 ? « Pas si vite, pour l’instant on est dans notre premier objectif, le maintien. On ne joue pas la montée, mais croyez-moi, on sera vigilant ! On est invaincu depuis 10 matchs, si à la sortie de l’hiver c’est encore le cas, alors là les choses changeront. »Les quatre prochains matchs seront donc très révélateurs, il faudra jouer La Clayette de Charcosset, le buteur maison connu et reconnu, puis les deux favoris, Nevers Challuy et la JS Maconnaise, les seuls adversaires qui ont fait tomber le leader. « On fera le point après le 15 mars. »Côté préparation, même si Le Breuil est encore (tout comme Saint Sernin) en Coupe de Bourgogne, pas de reprise avancée : « Retour sur les terrains le mercredi 15 janvier, un mois avant notre premier match de championnat, celui de Coupe se jouera le 23 février (tirage au sort début février). On espère un beau derby, pourquoi pas Saint Sernin, ou alors une équipe évoluant en National, Gueugnon ou Montceau. Comme j’aimerais jouer Gueugnon à Jean Laville ! »Les dates des matchs amicaux : le 2 février contre Sennecey le Gd, terrain à définir et le 9 février, réception de la réserve de Gueugnon, driver par Fabrice Correa. Un signe du destin pour le prochain tirage ? On sent que ça ferait bien plaisir au coach brogelien !