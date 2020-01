FOOTBALL (Régionale 2) : Le point avec Jean-Baptiste Gereau, entraîneur de Saint-Sernin

Un entraîneur heureux et une belle reconversion, à tous points de vue.

Depuis cette saison aux commandes des équipes seniors de l’U.S.Saint-Sernin du Bois où il a par ailleurs été très bien accueilli et très vite adopté, les bons résultats sportifs s’enchaînent les uns après les autres.

Après de nombreuses années comme joueur puis entraîneur au club voisin de la JO Creusot et son départ dans les conditions que l’on sait, le projet du club des co présidents Hervé Jury et Michel Jusot a littéralement séduit JiBé.



Jean-Baptiste, parlons foot ! Le début de saison laissait planer quelques doutes et de nombreux supporters du club violet commençaient à se poser des questions.

Jean-Baptiste GEREAU : «Effectivement, et moi en tête. Il a fallu que chacun s’adapte à ma façon de travailler et cela a pris un mois, avec une lourde défaite d’entrée à Sanvignes qui a fait mal. Petit à petit, le groupe s’est constitué et nous travaillons correctement. Les trois équipes seniors sont à l’écoute et prouvent de belles choses. Je suis très content de cet état d’esprit à tous les niveaux, y compris chez les jeunes qui sont très bien structurés».







Il est vrai que vous n’avez plus connu la défaite depuis le 22 septembre. Un bail !

«Oui, sur les 11 derniers matches, coupe et championnat confondus, nous totalisons 10 victoires et un nul. Avec des victoires significatives en Coupe de Bourgogne à Avallon (Régionale 1) et face à Selongey (Nationale 3), je ne peux être que très satisfait»



Les choses sérieuses reprennent avec la réception du club voisin de la JS Montchanin Odra. Ce sera le 16 février. Quand est prévue la reprise de l’entraînement et y aura-t-il quelques matches de préparation ?

«Chaque joueur avait une feuille de route pendant la trêve. L’entraînement reprendra mercredi prochain 08 janvier à 19h sur le stabilisé. Celui-ci est en bon état grâce à l’attention que lui porte Laurent Marchal. Deux matches amicaux sont au programme, à Saint-Apollinaire le 02 février et à La Clayette le 08. C’est bien suffisant d’autant plus qu’un match de Coupe de Bourgogne aura lieu juste après le match face à la JSMO. Nous ne connaissons pas encore notre adversaire. Les matches vont s’enchaîner, alors pas question de trop tirer sur la période de préparation. Nous allons entrer dans la période difficile et c’est souvent là que se joue le classement final. Ajoutons que les blessés de longue date, Geoffrey Romagon et Mickaël Lacour vont effectuer leur retour».



Tout va donc pour le mieux actuellement ?

«Oui, j’ai été très bien accueilli dans un club familial où règne une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de respect entre les joueurs, les éducateurs, les dirigeants et les supporters».



Et professionnellement ?

Propos recueillis par Joël Servy

«Je suis formateur à Pôle Emploi. Cela m’a permis de me détacher du milieu footballistique».