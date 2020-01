FOOTBALL : Le point à la trêve avec Romain Degranges, entraîneur général de la J.O.Creusot

Propos recueillis par Joël Servy



Après 10 journées, la JO Creusot est à la 6ème place du classement à égalité de points avec Quétigny 2 et Jura Dolois 2. Ce tableau de marche te satisfaisait-il et le maintien est bien sûr la priorité ?Forcément, on ne joue pas la montée donc on joue obligatoirement le maintien. Que l’on soit 3ème ou 9ème, cela ne change rien. Je rappelle que c’est un retour en Régionale 2 après 6 ans d’absence à ce niveau.Quant au bilan sportif, c’est un groupe difficile avec un favori indiscutable, La Chapelle-de-Guinchay. Les équipes du Jura et de Côte d’Or pratiquent un très bon football. Tout le monde peut battre tout le monde.Après un bon début, en particulier un nul à La Chapelle et face à Saint-Marcel, une victoire à Dijon ASPPTT et face à Dijon USC, vous rentrez dans le rang avec deux défaites face aux Jurassiens.C’est vrai, nous sommes irréguliers dans nos résultats et nous ne sommes pas constants sur la durée du match. L’équipe est jeune et forcément un peu naïve. Les automatismes se mettent en place et nous apprenons. Nous n’arrivons pas parfois à faire basculer les matches. Mais nous avons eu aussi des matches frustrants, par exemple comme face à Beaune où le match devait être plié à la pause et où l’on s’incline d’un but. Mais nous avons aussi de très bons résultats avec 3 victoires à l’extérieur en Côte d’Or.Quand reprenez-vous l’entraînement ?Dans un premier temps, nous jouerons le 3ème tour de la Coupe Futsal ce samedi à la Maison des Sports de Chalon. C’est inespéré, nous passons le 1er tour, puis le 2ème. C’est un plus pour les joueurs, cela les fait courir, ça change également du jeu habituel et c’est sympa ! Sinon, le retour sur le terrain aura lieu pour tout le monde lundi 06 janvier.Avez-vous des matches de préparation avant la reprise du championnat ?Oui, nous allons rencontrer 3 équipes de Régionale 2 de l’autre groupe. Châtenoy le 24 janvier, Sanvignes le week-end du 1er février et Paray B le 08 février.Le dernier match aller, ce sera face à Chalon FC 2 le 16 février. Il revêt une importance capitale.Evidemment, les Chalonnais sont bons derniers. A nous de tout faire pour remporter les 3 points et laisser loin derrière un concurrent direct au maintien.