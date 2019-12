FOOTBALL : Du côté des jeunes de l'ESAB

Les jeunes U7 et U9 de l'ESA Breuil ont eu droit à une visite anticipée du père Noël en attendant la soirée du 24 décembre.Le père Noël leur a apporté des cadeaux pour ces jeunes méritant : oui les enfants ont tous dit au père Noël qu'ils ont été sage !Après cette visite un petit apéritif était offert aux parents et aux enfants. Une collation offerte par l'amical de l'ESAB.L'ESAB remercie chaleureusement les supporters mais également l'ensemble de nos dirigeants pour leur travail et leur dévouements tout au long de l'année pour les plus ou moins jeunes.L'ESA Breuil souhaite un joyeux Noël à tous les lecteurs de Creusot infos.