Communiqué :

Afin de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent pour sa 1ère saison professionnelle, l’Elan Chalon s’est accordé avec le joueur et son agent sur un prêt en ProB.Mathis rejoint l’ALM Evreux dès ce 5 janvier et ce jusqu’à la fin de saison 2019/2020.A noter que Fabrice LEFRANCOIS, entraineur de l’ALM Evreux a effectué une partie de sa formation au sein d’Elan Formation entre 2002 et 2004.