BASKET (Jeep Elite) : L’Elan Chalon gagne à Orléans après 3 prolongations

Avec un encore très bon Johnson, les Chalonnais ont été dans l’obligation de batailler fort pour ramener les points de la victoire et passer de la zone rouge à la zone orange.

Alain BOLLERY

Orléans 125 – Elan Chalon 129 (19-23 ; 27-22 ; 17-23 ; 25-20 --- 13-13 ; 14-14 ; 10-14)

ORLEANS : Jefferson 30, Strawberry 25, Evans 22, Groselle 16, Halilovic 12, Oniangue 12, Mutuale 8, Smock 0, Dossou 0, Pelliure 0, Moendzadze 0

ELAN CHALON : Johnson 31, Gelabale 24, Robinson 24, Thornton 18, Camara 17, Klobucar 5, Hesson 4, Roberts 4, Ndoye 2, Niasse 0, Ca 0, Besson 0



Ce sera ainsi probablement jusqu’à la fin de saison. A savoir gagner des matches au couteau pour rester non pas en vie, mais en survie dans la course au maintien. Ce vendredi soir, au bout de 2 heures 37 minutes, l’Elan Chalon s’est finalement imposé sur le parquet d’Orléans. Une victoire acquise après trois prolongations, avec notamment un «3 points» salvateur de Robinson dans l’ultime money time et un rendement gagnant de Johnson, Gelabale, Thornton et Gelabale.Cette victoire à Orléans il l’a fallait. Certes pour sortir de la zone rouge et intégrer la zone orange. Mais surtout parce qu’à l’heure du décompte final, le point-average sera extrêmement important. En décodé, si au terme de la dernière journée, l’Elan Chalon se retrouvait à égalité avec Orléans, pour éviter la descente, il faudrait que l’équipe drivée par Germain Castano s’impose de 5 points au Colisée, à l’avant-dernière journée, pour passer devant l’Elan.On notera au passage qu’au cours des trois dernières journées les résultats ont été plutôt favorables à l’Elan. Comme pour cette ultime journée de Jeep Elite de 2019, la victoire de Dijon à Strasbourg, celle de Bourg en Bresse devant Boulazac, celle de Nanterre au Portel qui aura bien du mal à redresser la barre, celle de Limoges à Roanne, ou encore celle de Monaco à Cholet… De sorte qu’au classement, l’Elan Chalon est à la 13ème place, avec six victoires, comme Orléans, et devant Gravelines que l’on voit mal gagner à l’ASVEL, et devant Roanne et Boulazac.C’est finalement un bien joli joker que les joueurs de Philippe Hervé sont allés chercher sur les bords de la Loire. Un joker qu’il serait bien de ne pas griller contre Levallois le 18 janvier, après un rendez-vous important à Bourg en Bresse une semaine plus tôt. Mais chaque chose en son temps…Triple prolongations oblige Johnson se retrouve bien place dans le top de la journée, avec évidemment ses 31 points, mais aussi une évaluation à 33 qui ne doit rien au hasard, avec notamment ses 12 rebonds. Gelabale avec une évaluation à 30 a lui prouvé que son expérience n’est pas le moindre atout de cet Elan. Mais c’est bien collectivement que les Chalonnais ont gagné à Orléans, en se battant, n’en déplaise aux grincheux, comme des lions jusque dans les ultimes secondes.