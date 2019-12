BASKET (Jeep Elite) : L’Elan Chalon bat la Chorale de Roanne dans les ultimes secondes

Dans un match serré, marqué par 13 égalités, 18 changements de leader et un avantage maximum de 7 points pour chaque équipe, la main de Johnson n’a pas tremblé dans le money time. Pour une victoire capitale dans la course au maintien.

Alain BOLLERY

(Photos Manon BOLLERY

et Alain BOLLERY)

Elan Chalon bat Chorale de Roanne 85-84 (26-29 ; 24-24 ; 25-18 – 10-13)

Elan Chalon :

Chorale de Roanne :

A la roulette russe, l’Elan Chalon aurait pu perdre. Et il ne faut pas remonter si loin que cela pour retrouver des matches perdus en pareilles circonstances. Oui mais voilà, la Chorale de Roanne qui s’était imposée à Dijon, n’a pas réussi la passe de deux en Bourgogne. Dans le money time, l’Elan Chalon est parvenu à reprendre l’avantage et à conserver un minuscule avantage d’un petit point synonyme d’un grand bonheur.Celui, mais oui, de ne plus être relégable à la veille de Noël. Certes la 14ème place est évidemment éphémère, au regard du nombre d’équipes qui sont à six victoires (Limoges, Orléans, Pau) ou à 5 victoires (Chalon sur Saône, Gravelines, Roanne et Boulazac) devant Le Portel (3 victoires). Mais au moins l’Elan n’a pas décroché ce lundi soir.Il ne fallait pas trembler et si les supporters sont devenus rouges, non pas de colère, mais d’angoisse, quand Reed ramené à 82-79, puis à 82-82 à moins de deux minutes de la fin, après s’être fait contrer magistralement par Johnson entre les deux paniers victorieux, le stress gagna pratiquement tout le Colisée quand Reed, toujours lui, porta l’avantage de la Chorale à 82-84.Reed encore lui eut bien l’occasion de tuer le match à moins de 45 secondes du gong, mais un contre rondement mené vit le Colisée s’enflammer sur un dunk de Johnson pour une nouvelle égalité, la 13ème de la rencontre. Il restait alors 34 secondes à jouer.Comme à la roulette, pas forcément russe, la Chorale continua de miser sur Reed qui échoua à moins de 13 secondes, avec deux lancers francs pour Johnson et un «un sur deux». Ca faisait 85-84, et une dernière possession pour Roanne, assortie d’une faute de Thornton, sans lancers francs à 4 secondes de la fin. C’est Walker qui se retrouva sollicité pour la gagne, mais le ballon ne rentra pas dans le cercle.C’était terminé. Les coéquipiers de Gelabale, blessé en fin de rencontre, pouvaient exulter. L’Elan Chalon tenait sa quatrième victoire, capitale pour sa survie et son maintien. Mais il est encore loin. Très loin même. Car dans un match où les deux formations étaient sur la base des 100 points à la pause, l’Elan a encore été un peu trop tendre en défense, avec trop de boulevards concédés. Et surtout il a perdu trop de ballons, souvent par précipitation. Un peu aussi par cette volonté de bien faire qui découle sur un jeu un peu trop stéréotypé, et sur un manque et de discernement et de maîtrise. Cela se travaille. Et c’est bien tous ses déchets qu’il faut réduire pour avoir une chance d’aller chercher une victoire à Orléans qui, sous la houlette de Germain Castano, a obtenu une victoire probante à Boulazac, après prolongation.En attendant, avec 21 points à 54% d’adresse dont 50% à 3 points, mais aussi 5 fautes provoquées, 6 rebonds défensifs et 4 passes décisives, Johnson a confirmé qu’il est désormais une des pièces maîtresses de l’Elan, avec une évaluation à 23.On peut aussi souligner les 3 premiers tirs à 3 points réussis à un moment capital par Thorthon qui porta à 37-33 en début de deuxième quart temps, avant de voir son pourcentage de réussite plonger à 30%.Camara, tel un lion, évalué à 20, a lui capté 10 rebonds, et intégré le top 5 de la journée. Tout comme Robinson avec ses 8 passes décisives… Enfin Hesson, évalué à 17, a lui prouvé qu’il est précieux, avec un +16 quand il était sur le parquet, soit le meilleur total du match.Tous ces chiffres attestent que l’Elan Chalon va un peu mieux.Et à sa décharge, s’il a semblé flotté dans le premier quart temps, il faut aussi considérer que la Chorale a signé ses 10 premières minutes à 72% de réussite.Johnson 21, Hesson 15, Robinson 12, Thornton 11, Camara 8, Gelabale 7, Klobucar 5, Ca 4, Roberts 2, Besson0, Niasse 0, Ndoye 0Reed 22, Jefferson 13, Burton 12, Cortale 9, Miller 9, Walker 9, Ville 0,Ho You Fat 6, Cavallo 4, Bruyas 0, Forcada 0