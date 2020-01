SAÔNE ET LOIRE : Les vœux pour 2020 de Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire

Marie MERCIER

" J’adresse à chacun de vous mes vœux de belle et bonne année 2020.De grandes questions nous attendent et c'est dans l'union que nous puiserons la force et l'énergie nécessaires pour y répondre. Voix de la France dans le monde, justice sociale, changement climatique, lutte contre le terrorisme, révolutions scientifiques, adaptation du marché de l'emploi sont autant d’enjeux au cœur de l'action publique. Dans cet effort commun, il est urgent de calmer les divisions qui marquent notre pays et de restaurer la confiance entre les Français. Retrouvons une espérance partagée pour bâtir l'avenir des générations futures.2020 est une année importante pour notre démocratie. Chaque citoyen doit être sensible aux élections municipales. La commune demeure l'échelon de référence des Français par la proximité de ses élus. L'action locale est un exemple de bon sens sur lequel la France doit s'appuyer. Elle mérite le soutien de tous pour une vie collective créative, énergique et apaisée.Que 2020 soit pour tous une année d’humanité. "Sénateur de Saône-et-LoireSecrétaire de la Commission des LoisVice-présidente de la Délégation à la ProspectiveMaire honoraire de Châtenoy-le-Royal