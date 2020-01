SAÔNE ET LOIRE : Les voeux de Cécile Untermaier, Députée de Saône et Loire

En 2020, redonnons aux citoyens la confiance dans leurs institutions

Cécile Untermaier



En cette nouvelle année, j’aurai à cœur de poursuivre mon travail de députée avec une approche impartiale et de proximité comme je l’ai toujours fait depuis mon élection en 2012. Dans ce contexte social compliqué de la réforme des retraites, j’entends les inquiétudes et la souffrance des citoyens. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à porter votre voix à l’Assemblée nationale et pour vous redonner confiance dans les institutions. Ce pacte de confiance doit aussi passer par le dialogue et le respect mutuel des différents pouvoirs en place.L’environnement, dont la cause a été défendue haut et fort par la jeune militante Greta Thunberg en 2019, est également au centre de mon engagement. J’exprime toute ma reconnaissance aux précurseurs du débat écologique qui, depuis de nombreuses années, alertent sur l’état de notre planète. La prise de conscience et l’action énergique de la jeunesse me rendent optimiste sur le choix des combats de cette nouvelle génération.Le projet de création du Parc naturel régional de Bresse, amorcé l’année dernière, concrétise cette logique écologique de développement durable tout en la mettant en cohérence avec les actions de l’ensemble des partenaires. Il s’agit à la fois de protéger notre patrimoine, contribuer à la vie locale et encourager l’activité économique, toujours dans une recherche de compromis.En 2020, mon investissement pour le renforcement de la démocratie avec plus d’écoute citoyenne et de justice sociale restera inchangé. C’est pleine d’espoir que je vous transmets aujourd’hui mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.