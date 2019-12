SAONE ET LOIRE : Le conseil départemental double le budget du sport

L'effort financier concernera les deux clubs professionnels de Basket, à savoir l'Elan Chalon et Les filles de Charnay. Mais il concernera aussi les clubs amateurs, a annoncé Pierre Berthier.



A.B.

2 millions d'euros, contre 1 million d'euros dans le dernier exercice... La Saône-et-Loire a décidé de doubler son effort financier de soutien au sport, ainsi que Pierre Berthier, vice-président en charge des sports l'a annoncé.«Le département ne faisait pas assez pour le sport. Il y a eu l’époque où les subventions étaient baissées. Depuis 2 ans on a remis tout le monde autour de la table.Cette année on a deux clubs pro. Alors on les soutient. C’est Sébastien Martin qui m’a fait remarquer que la plupart des clubs pros sont dans ses métropoles. Alors en Saône-et-Loire on veut aussi soutenir nos clubs professionnels en particulier et le sport amateur en général», a affirmé le Président André Accary.