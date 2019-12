LE CREUSOT : Florence Saint-Arroman dédicace ce mercredi son livre «Quand nos vies basculent»

On pourra acheter le livre et le faire dédicacer à la Brasserie de la Gare.



Florence Saint-Arroman, qui vient de publier le livre «Quand nos vies basculent», composé de chroniques judiciaires, sera ce mercredi après-midi au Creusot. Elle présentera et dédicacera son livre de 16 heures à 18h30 à la Brasserie de la Gare au Creusot. Chacune et chacun pourra échanger avec l'auteure spécialisée dans les questions de justice.Une bonne idée de cadeau à quelques jours de Noël. Le livre est vendu 20 euros.Sans Justice point de démocratie… Et sans démocratie pas de vraie justice non plus… La Justice des Hommes (et des Femmes) est un des ciments de notre démocratie. Elle peut irriter certes, elle peut susciter de vives réactions. Elle est rendue au nom du peuple, et c’est bien le peuple qui la rend dans les procès d’assises !Rendre compte de la justice, passer les audiences au scanner, demande à la fois du professionnalisme, du discernement et du talent. Florence Saint-Arroman conjugue les trois, avec en prime une extrême sensibilité.Depuis une décennie les tribunaux sont son jardin. Elle y passe beaucoup de temps, parfois beaucoup plus que des avocats. Car on le sait bien, dans une salle d’audience, les avocats passent et les journalistes restent, écoutent, entendent, observent. Leur expertise n’est pas celle des magistrats – à chacun son travail -, mais elle est attendue.Florence Saint-Arroman offre à nos fidèles internautes son expertise avisée. Mais le temps passe si vite qu’un procès chasse trop vite l’autre, qu’un verdict fait oublier les précédents.Et pourtant, dans les tribunaux ce sont parfois des vies qui basculent.En ce sens les chroniques judiciaires que Florence Saint-Arroman a décidé de rassembler dans un livre permettent de poser un regard décalé sur cette justice dont notre société a besoin, et dont on ne peut pas se passer.L’auteure a eu la bonne idée de recueillir des regards de professionnels sur douze affaires. Cela offre un éclairage encore meilleur sur les maux de notre société, mais aussi sur notre interdépendance, sur ce qui fait société. Du Creusot à Mâcon, en passant par Autun, Chalon, Montceau, Chagny et la Bresse, douze affaires sont ainsi racontées et prolongées. Pour mieux comprendre, et c’est là l’essentiel de l’exercice.Préface de Mahrez Abassi, magistrat, président du TGI de Mâcon, président du centre départemental d’accès au droit (CDAD)Des scènes de vie bien froides – Éric BraillonL’incarcération du prévenu atteint de troubles mentaux : un non-sens – Mathilde LerayDes résistances à la désistance... – Olivier Caquineau, CPIPLa dimension sociale de la chronique judiciaire – Julien MucchielliElle ne mentait pas, mais lui non plus – Julien MarceauLes violences conjugales, une affaire publique – Camille GrangeUne famille normale, en surface – Ramazan ÖztürkL’alcool, le « meilleur anxiolytique » - Luc VachezLes enfants ne sont pas des victimes comme les autres - Agnès Ravat-SandreLes coups de foudre - Jean-Luc SeriotC’est quoi, la justice ? - Emmanuel DeniseA Florence - Mireille Debard