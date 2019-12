La Saône-et-Loire est bien partie pour avoir un éclat touristique et historique «médiéval» à Tournus

Le parc touristique et historique que le conseil départemental a décidé d’impulser à Tournus, est bien sur les rails. Il sera construit avec un village médiéval.

Ouverture, si tout va bien, en 2023… Un an avant les Jeux Olympiques à Paris. La Saône-et-Loire aura alors un vrai éclat touristique, idéalement placé entre Paris, Lyon et Genève.

Eclat n'est pas son nom, mais le nom générique du projet. Le 10 septembre dernier, le voile était levé sur le parc touristique et historique que le conseil départemental souhaite voir sortir de terre à Tournus.Le projet est déjà bien avancé et ce jeudi au conseil départemental de Saône-et-Loire, les choses ont été un peu plus précisées. Avec des échéances. La localisation précise sera connue en juin prochain. L'ouverture est elle programmée en 2023, sur la base de 160 jours par an et les vacances scolaires en option.Une centaine d'emplois directs seraient créés.Ce jeudi, Pierre Cathala et Laurent Mengual sont venus en dire un peu plus sur ce parc qui sera une figure de proue pour la Saône-et-Loire évidemment, mais aussi pour la Bourgogne et la Franche-Comté.«Il nous manque en Saône-et-Loire une lisibilité touristique. Car on a tellement de choses à communiquer.Nous avons besoin de faire un lien entre une figure de proue et l'histoire de ce de département. Dès 2016 j'ai travaillé cette idée que l'on pourrait travailler un projet qui attirerait ceux qui passent en Saône-et-Loire, avec 70.000 véhicules/jour, mais aussi à proximité de deux aéroports internationaux.Seule l'exploitation privée est adaptée pour un projet de parc et loisirs. On a suscité l'intérêt d'un opérateur privé, wikiparc, pour un parc historique et de spectacle. Monsieur Coste a tout de suite estimé que le lieu était Tournus. C'est à la sortie d'une autoroute, avec une entrée exceptionnelle dans ce département».Ce projet a tout son sens sur notre territoire. Nous avons la fierté, de pouvoir abriter un projet à dimension régionale. Les passages, c'est aussi 16.000 sur la RD906, mais aussi 42 arrêts de train.Le tourisme est en croissance constante depuis un demi siècle.Ce projet va créer des emplois qui seront des emplois qualifiés, non délocalisables. Au plan de l'environnement, c'est un projet exemplaire, un projet du 21ème siècle, avec les producteurs locaux.J'ai confiance dans le Président Accary, et c'est important car sans confiance on ne pourra pas franchir les obstacles».La préparation s'est faite de façon discrète. Pour ne pas partir sur des annonces non suivies d'effets. C'est la pire des choses que de solliciter de l'espoir et ne rien faire.J'ai créé la marque Aqualand. J'ai travaillé dans un groupe qui a une quarantaine de parcs en Europe. Le projet de Tournus c'est 3 principaux objectifs :Légitimité du projet sur le territoire où il doit être ancréQue ce soit une vitrine qui porte le territoire auprès de toutes les clientèlesCe doit être un projet, pragmatique, dont les fondamentaux économiques soient bien anticipés.La partie importante, c'est le spectacle historique, avec de l'humain, du multimédia numérique, des animations.Les parcs d'attractions et de spectacles concernent plus de public.S'il y a un endroit en France où on peut faire un parc historique justifié, c'est la Saône-et-Loire.On est parti sur une ambiance moyenâgeuse, dans le bâti notamment. Il faut que ce parc soit une porte d'entrée, sans être en doublon avec Cluny ou d'autres patrimoines bâtis.Tournois de chevalerie, tournois des dames.On est de l'ordre de 14 millions de travaux, pour un total de 35 millions. C'est globalement un projet de 40 millions ? Exploitation on démarre à 175.000 visiteurs pour aller à 400.000. Avec un taux de pénétration très fort à Lyon. On peut aussi parler de Genève.Avec un chiffre d'affaires, entre 5 de 15 millions à l'horizon de 10 ans.La masse critique de départ doit être importante dès le départ. Il peut se développer et s'installer, comme le Puy du Fou, qui a 30 ans. Il faut jouer les coups les uns après les autres».L'objectif au-delà de ce projet, c'est de conserver les portes ouvertes. Plus il y aura d'acteurs pour s'emparer de ce projet, mieux ce sera. Il faudra être imaginatif pour inviter les touristes à revenir sur l'Autunois, sur Le Creusot, sur le Charolais Brionnais. On ne part pas de rien, avec l'Autunois, avec Chalon. C'est l'affaire de tous».Est-ce que le montage est saisonnier ou bien avec une ouverture toute l'année ?Ca sera au départ un parc saisonnier sur environ 160 jours d'exploitation, mais de plus en plus de parcs sont ouverts toutes les vacances.Vous avez souvent fait le parallèle avec le Puy du Fou, qui fonctionne avec des bénévoles. Est-ce votre modèle ?C'est environ 100 emplois, à 90% locaux. Et le Parc fait fonctionner le tissu local.