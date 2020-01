FOOTBALL : Les pompiers de Saône-et-Loire aux couleurs du département

Elle sera en lice au championnat de France, en juin, dans le Cantal.



Communiqué :

Ce lundi 6 janvier, jour de reprise pour bon nombre de personnes, le président du Département André Accary a remis officiellement les tenues 2020 aux pompiers footballeurs de Saône-et-Loire.L’équipe départementale de sapeurs-pompiers footballeurs issus de l’ensemble des centres de secours de Saône-et-Loire n’a plus aucune raison de ne pas remporter le championnat de France en juin prochain dans le Cantal !Soutenus par le Département de Saône-et-Loire, ces spécialistes du ballon rond n’ont plus qu’à redoubler d’entrainements pour gagner la coupe de ce rendez-vous annuel !C’est en tout cas ce que leur a souhaité ce lundi le président André Accary en recevant dans son bureau Geoffrey Stoeklin, un des représentants de l’équipe de foot, pour lui remettre symboliquement un maillot, sous le regard bienveillant de Thierry Vuillemin, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, et de Frédéric Roche, animateur de la commission sports de l’Union.Quel que soit le résultat final, la Saône-et-Loire reste derrière cette équipe départementale, qui, à travers ce sport, démontre les valeurs portées par les pompiers que sont l’esprit d’équipe, la cohésion et le fair-play, entre beaucoup d’autres !