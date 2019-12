OPINION : «Retraites, tous concernés, tous enfumés...»

Communiqué :

RETRAITES. Tous concernés, tous enfumés.

Claude Thomas,

ancien maire/adjoint à la culture (Le Breuil)

Un regard citoyenL’économie se ralentit, la révolte gronde, deux blocs s’affrontent. Et la vie de millions de Français en dépend.Après plus de deux ans de contacts, de soit-disant négociations, entre les représentants syndicaux et le Haut- commissaire à la réforme des retraites, monsieur Delevoye (qui a oublié, de bonne foi, de remplir correctement un document de 5 pages !!!), pourquoi en est-on arrivé là ? C’est que ce projet d’envergure est resté volontairement flou et quand c’est flou, il y a souvent un loup caché, une sorte d’Ysengrin/renard caméléon qui sortira du bois par surprise.Poussé par l’opinion, le 1er ministre, Edouard Philippe, l’ex bras droit de Juppé, spécimen politique droit dans ses bottes, a été contraint d’en dévoiler le contenu et ce projet d’inspiration libérale, appliqué dans de nombreux pays avec des variantes, voulu mordicus par ces princes qui nous gouvernent, s’avère être défavorable aux futurs retraités. Nous verrons quelques exemples ci-dessous.Pour l’heure, plusieurs causes renforcent ce climat de refus. D’abord, la retraite pour chacun de nous, est le moment où l’on rêve de pouvoir se reposer, de faire ce qu’on ne pouvait pas réaliser avant, c’est, enfin, un moment de liberté. Et la retraite à points rendra ce rêve difficile pour beaucoup, si le projet en l’état s’appliquait. Et depuis peu, depuis le mandat de N. Sarkozy de fait, les gens se méfient et se détournent des hommes politiques ; et Emmanuel Macron, ne fait pas exception. La révolte des gilets jaunes devrait interroger le gouvernement car la colère sociale est toujours réelle.Et puis, l’Histoire a façonné la société française ; et supprimer brutalement et avec un autoritarisme hautain, les acquis obtenus après des luttes souvent très dures n’apaisera pas les esprits. Et pour terminer, les responsables politiques et le patronat français ont toujours eu des difficultés à accepter la remise en cause de leur autorité, une sorte de droit divin pour certains, et E. Macron est de ceux-là, et dès lors, il leur est difficile de trouver spontanément des accords par la négociation comme dans les pays nordiques. Presque toutes les avancées sociales, en France, ont été obtenues après des conflits sociaux.La retraite à points est un système imposé par l’économie libérale. Le principe est simple mais la mise en place est très complexe car il faut unifier beaucoup de situations différentes et parfois opposées. Puisque les emplois dans un pays sont très variés.Une certaine somme équivaut à un point. Il reste à déterminer la valeur du point (0,50, 0,75, ou 0,95€) et selon son revenu, chaque salarié additionne les points dès la 1ère heure et, à la retraite, il reçoit en pension, l’équivalent/mois de ce qu’il a cotisé. Cependant, un bas salaire ne pourra pas acheter beaucoup de points sinon il ne pourrait pas vivre ; en revanche un haut salaire pourra acheter beaucoup de points et même se constituer une retraite complémentaire. Les quelques mesures pour les agriculteurs, le minimum à 1000€ sont de la poudre aux yeux car le calcul même entraine vers le bas.Jusqu’à ce jour, on prenait pour base les 25 meilleures années (les 10 il y a peu) ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires comme référence, mais si on prend toute la vie salariale qui comprend les périodes de chômage, les petits boulots, les CDD à répétition, les salaires bas du début de carrière, les emplois partiels, c’est mathématique, cette référence fait baisser le montant de la retraite. C’était ce qu’affirmait F. Fillon du temps de sa splendeur.La Suède pratique le système de la retraite à points ; sa mise en place a pris 10 ans. Le principe : la totalité des sommes des cotisants assure la pension des retraités. Il n’a y pas d’intervention de l’Etat. Donc pas de solidarité nationale et les profits du capital ne sont pas sollicités. Conclusion 92% des femmes et 80% des hommes ont vu leur retraite diminuer. L’accord signé prévoyait une pension au niveau de 60% du dernier salaire mais elle n’atteint que 50% car le gouvernement a joué sur la valeur du point. Il n’a donc pas respecté sa signature. Et en France les gouvernements qui se succèdent ne respectent pas toujours les promesses de leurs prédécesseurs.Prenons deux cas : celui des femmes et des fonctionnaires.Pour les femmes, l’accord leur promet 5% par enfant dès le premier (à partager avec le mari), voilà une belle chose croit-on, mais elles perdent les 8 trimestres par enfant qui leur étaient alloués et les 10% au 3ème enfant (les maris en seront exclus aussi) et surtout les femmes (excepté les fonctionnaires) y perdent infiniment car comme la retraite sera basée sur les revenus de toute leur carrière souvent hachée, étant moins payées que les hommes, entre 40 et 28% en dessous, elles seront les grandes perdantes.Les fonctionnaires. La retraite basée sur les 6 derniers mois compensait les salaires que les gouvernements successifs ne souhaitaient pas augmenter suivant l’inflation. Selon une projection des syndicats enseignants, si on applique ce système, les enseignants verraient leur retraite baisser de 500 à 900 € selon leurs statuts. Et pour qu’ils retrouvent leur niveau de pension actuelle dans le nouveau système, il faudrait augmenter leur salaire de 800 à 1200 euros/mois. Les sommes avancées par le gouvernement (Macron, ou le ministre) atteindraient seulement 120€ pour les seuls enseignants du primaire et 46€ pour tous. Une usine à gaz qui motive la défiance et le refus.Mais si on applique là-dessus, l’âge d’équilibre, le malus de 5% l’an, au-delà de 62 ans, les pensions chutent vertigineusement et pour tout le monde. Et les cotisations dès la 1ère heure seront vite avalées.Quoiqu’il en soit, âge d’équilibre ou pas, la retraite à points est réclamée depuis très longtemps par le système financier international : l’OCDE le rappelle depuis 50 ans, les recommandations/injonctions de l’UE vont dans ce sens. L’Allemagne a toujours dit que l’Etat français payait trop ses retraités, (en Allemagne il y a de très nombreux retraités pauvres ; certains sont obligés de trouver une maison de retraite dans des pays voisins moins chers : Tchéquie, Slovaquie).Le PDG d’Axa, conseiller de F. Fillon pour les retraites et proche d’E. Macron, déclarait sans pudeur, sur une chaine de Tv que la retraite à points était une aubaine pour les assurances… Il sait bien que les retraites seront basses et que les gens seront obligés de cotiser pour une retraite complémentaire. Ceux qui le pourront….Il reste à retrouver la loi de la sagesse. Bien sûr qu’il convient de se pencher sur les retraites ; tenir compte de la pénibilité, admettre qu’à partir de 63 ans la santé se détériore et, dès 59 ans pour les métiers pénibles ; Remettre le projet sur le métier, prendre son temps et surtout trouver un système de retraite à la française qui ne lèse personne et permette à chacun de vivre dans la dignité. Commencer par améliorer les petites retraites et celle des agriculteurs déjà promis par une loi, en 2015.Si le gouvernement s’entête dans ce projet et passe en force, il y a un fort risque de crise sociale violente et à terme, de crise politique. Mais rien ne saurait justifier, insultes, violences et dégradations.Mais en prend-on le chemin quand le pouvoir a choisi délibérément de dévoiler son projet, quelques jours avant les congés de Noël pour casser la contestation, que l’on voit députés, ministres, et courtisans, se démultiplier à qui mieux-mieux, et répéter dans les médias, comme des perroquets, que ce sera un progrès ? Autrefois on disait godillots, or on découvre, hélas, médusés, des petits soldats allant au pas cadencé proclamer les sourates d’un projet ultra libéral inspiré par un autre.Paroles, paroles….