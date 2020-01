OPINION : La France Insoumise s’insurge contre le travail du dimanche AVEC ou SANS caissières !

Alors que Géant Casino tente d’ouvrir les dimanches après-midi avec des caisses automatiques, sans personnel, les porte-paroles de la France Insoumise, Johanna Delabre et Pierre-Gaël Laveder, interpellent le maire Madame Jarrot et le Préfet pour interdire le travail du dimanche non-indispensable.

Un début de contestation sociale a fait reculer le Géant de la distribution

Un dialogue social tronqué au sein des structures de la grande distribution

Empêcher toute nouvelle ouverture le dimanche



Johanna Delabre et Pierre-Gaël Laveder

Référents de La France Insoumise du Bassin Montcellien

Campagne des Municipales 2020



La guerre des ouvertures dominicales est lancée depuis quelques années déjà. La France Insoumise du Bassin Montcellien y est totalement opposée. Nous dénonçons notamment une aberration sociale et écologique en mettant les citoyen-ne-s au service d’un consumérisme aveugle qui détruit la vie de famille et la cohésion sociale de nos territoires.Cette ouverture s’inscrit dans un contexte de fort environnement concurrentiel et très défavorable pour les commerces de proximité. D’autant que le pouvoir d’achat des consommateurs n’est pas extensible.Dès l’ouverture de ces caisses automatiques sans personnel, le 08 décembre 2019, des citoyen-ne-s, des organisations syndicales, des militant-e-s de gauche et les Gilets Jaunes ont organisé des rassemblements devant les portes de Géant Casino de Montceau-les-Mines pour sensibiliser les client-e-s au Boycott. La direction avait cru bon de placer plus d’une vingtaine de vigiles par peur d’incivilités, incivilités qui ne caractérisent pourtant pas les manifestants du Bassin Montcellien !... Le résultat après deux dimanches successifs de mobilisation a été un recul sur le projet ; nous restons donc sur notre position et demandons un abandon total de l’ouverture du dimanche avec des caisses automatiques.La consultation du Comité Social d’Entreprise reste une mascarade puisque cette instance reste consultative, c’est-à-dire que l’avis des élu-e-s des salarié-e-s ne compte pas et la direction prend les mesures qu’elle souhaite. Si cette consultation est obligatoire, le vote des titulaires ne peut en rien influencer les décisions déjà prises, et lorsque l’on sait de source syndicale les difficultés qu’ont les salarié-e-s de s’opposer à la direction, il est indispensable d’agir avec des citoyen-ne-s extérieur-e-s à ces entreprises pour obtenir des résultats.Merci monsieur Macron de cette « ouverture » du dialogue social qui entraine un ruissellement du bas vers le haut et réduit les droits des salarié-e-s.Nous affirmons que l’intérêt des citoyen-ne-s n’est pas de se faire remplacer par des automates qui ne contribuent pas aux cotisations sociales, qui freinent l’emploi et fragilisent encore plus les petits commerces, mais bien de rester des acteurs de leur vie locale. Nous appelons le Maire et le Préfet de Saône-et-Loire à prendre toutes les mesures auprès de la direction des hypermarchés de l’agglomération de Montceau les Mines afin d’empêcher toute nouvelle ouverture le dimanche et d’en assurer le respect par voie d’arrêté préfectoral ou municipal.