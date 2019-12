SAONE-ET-LOIRE : Sauvé par l’association ornithologique, «Jean Jean», le «Plongeon Imbrin» a été remis dans la Sorme et pourra retourner dans le grand Nord entre Canada et Islande

Il avait parcouru largement plus de 3000 à 6000 kilomètres pour venir goûter aux eaux du Lac de la Sorme. Mais il a failli mourir à cause de la ligne d’un pêcheur. Heureusement il a pu être sauvé par l’association ornithologique de Saône-et-Loire, dans un véritable conte de Noël.

Il a été remis à l’eau ce jeudi après-midi et il a retrouvé un compagnon… Trois «Plongeon Imbrin» ont été recensés en Saône-et-Loire, dont un dans la darse de Framatome à Chalon sur Seine.

Alain BOLLERY

(Photos Alain BOLLERY)

(Photos AOMSL)

En ces temps où la morosité gagne du terrain, où les affrontements sont de mise, il est heureux de voir émerger de belles histoires. Ainsi que creusot-infos l’a révélé, un Plongeon Imbrin avait été repéré sur le lac de Sorme, entre Montceau et Le Creusot. Ce volatile de la famille des canards était bien mal en point, pour avoir avalé un hameçon et se retrouver piégé par la ligne de pêche qu’il trainait avec un bouchon.Bien heureusement il a été repéré par un membre de l’association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire. Ainsi que nous l’avons annoncé le Plongeon Imbrin plombé par un fil de pêche et condamné à une agonie certaine, a pu être récupéré.Il a été transporté au centre Athénas près de Lons le Saunier qui soigne des animaux sauvages. Une course contre la montre avait été engagée. Elle a connu son épilogue, en forme d’apothéose, ce jeudi 26 décembre 2019 en début d’après-midi, quand le volatile le plus chouchouté des derniers jours en Bourgogne – Franche-Comté, a été remis dans les eaux de la Sorme à Blanzy. Pour l’occasion, autour de Joël Minois, président de l’association ornithologique, il y avait beaucoup de personnes, pour assister au merveilleux spectacle.Car ainsi remis à l’eau, «Jean Jean», c’est ainsi qu’il a été surnommé au centre Athénas, va pouvoir retourner chez lui dans le Grand Nord. Le Plongeon Imbrin» a en effet ses habitudes de vie entre le Nord du Canada et l’Islande, a très largement plus de 3000 kilomètres pour l'Islande et plus de 6000 kilomètres pour le Canada... Les deux distances avec le Sud de la Bourgogne et de la Communauté Urbaine Le Creusot – Montceau qui a donné les autorisations nécessaires pour pouvoir sauver «Jean Jean».«Ce qui s’est passé et ce que l’on est en train de vivre est vraiment historique», soulignait ému Patrice Notteghem. Historique, car il est relativement rare de repérer un Plongeon Imbrin en Saône-et-Loire. «C’est un oiseau que l’on retrouve traditionnellement sur la côte atlantique et très peu dans les terres». Et encore moins dans le Sud Bourgogne.Pour preuve, trois seulement ont été repérés ces derniers temps. Un dans la darse de Framatome à Chalon-sur-Saône et deux depuis le 8 décembre sur le lac de la Sorme.Et parce qu’il s’agissait d’un très beau conte de Noël, comme par miracle, «Jean Jean» a retrouvé son compagnon qui l’attendait caché dans les roseaux. Les retrouvailles ont été émouvantes pour les témoins de la scène et encore plus quand on sait que c’est probablement ensemble qu’il reprendront la direction du Grand Nord d’ici quelques poignées de semaines.«Jean-Jean» ne s’est pas montré très apeuré. Il a même fait en sorte de montrer sa force juvénile en se dressant sur l’eau tel un cheval. Comme pour dire merci à celles et ceux qui l’ont sauvé de la mort. Car le récupérer n’a pas été spécialement facile… «Il plongeait à chaque fois que l’on s’approchait de lui, car il avait peur. Et puis le fil de pêche qui l’avait piégé s’est accroché à notre bateau de sauvetage, alors on a pu le sortir de l’eau», ont expliqué ses deux anges gardiens, Virginie Lariotte, Matthieu Commun et Samy Mezani, bien évidemment très heureux d’avoir été téméraires pendant une trentaine de minutes. Cela avant de partir en direction du Jura, puis revenir ce jeudi à la Sorme, boucler la boucle d’un sauvetage en forme de première en Saône-et-Loire.Précisons pour conclure que c’est la seconde fois que le centre Athénas du Jura était sollicité pour un Plongeon Imbrin.(Lire nos précédents articles sous les photos)Mardi, vers 11 heures, l'AOMSL s'est évertuée, sur le lac de la Sorme, près de la digue, «à sauver un oiseau rarissime chez nous», a indiqué Joël Minois, dans un message adresse à creusot-infos.Le Président de l'association ornithologie et mammalogique de Saône-et-Loire, a ajouté que «l'animal (un Plongeon imbrin) est sur la Sorme depuis 3 jours et lundi il a avalé une ligne de pêche. S'il n'est pas transporté très rapidement au Centre Athenas, il est condamné à mourir de faim dans les prochains jours». Chacun comprendra donc qu'il s'agissait d'une opération de la première importance... Comme dans un conte de Noël !Et effectivement, comme dans un compte de Noël, le Plongeon Imbrin a été sauvé par son passage au centre Athenas, près de Lons le Saunier dans le Jura. Il sera remis dans les eaux de la Sorme le jeudi 26 décembre, en début d'après-midi.Le Président Joël Minois est particulièrement heureux de cette opération réussie. Dans un communiqué, il déclare : «La récupération s'est faite en bateau et nous devons remercier la Communauté Urbaine en la personne de Messieurs Marti et Hippolyte de nous avoir exceptionnellement autorisé à utiliser le bateau de l'AOMSL dans cette zone où la navigation est interdite».