PÊCHE : Un bien beau brochet pour Daniel... pour le Réveillon

Il a été pêché dans la Sorme.



Un joli coup de ligne pour Daniel Pelletier! L’heureux Montchaninois a sorti des eaux du lac de La Sorme un superbe brochet d’1,03 mètre et de 7,100 kg ce lundi 23 décembre. Maître Esox a succombé à un gros rotengle au « bouchon coulé ».Qui ne connaît Daniel Pelletier au barrage de La Sorme ! Ce n’est pas son coup d’essai car ce brochet est le 12ème de plus d’un mètre que cet habitué sort du barrage de La Sorme. Avec un sacré doublé en 2 000 avec deux brochets d’1,20 m pour 13 et 14 kg.Et Daniel Pelletier est un pêcheur de « gros » ! On ne compte plus le nombre de silures de plus de deux mètres qu’il a capturés. Avec un record de 2,27 mètres en Saône et 2,23 mètres à La Sorme !En tout cas, ce brochet trônera sans doute en bonne place sur la table du réveillon de Noël ou du Jour de l’An !