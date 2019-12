LE CREUSOT - MONTCEAU : Quelles collectes des ordures ménagères pendant les vacances ?

Communiqué de la Communauté Urbaine :

Quant aux collectes des déchets ménagers, elles seront modifiées comme suit :

En raison des jours fériés de Noël et du Nouvel an, des modifications relatives aux horaires d’ouverture des cinq déchetteries du territoire Creusot Montceau sont prévues comme suit :- mardi 24 décembre 2019 : fermeture à 16h45 (au lieu de 17h45) des déchetteries du Bois-Morey à Torcy et de Barrat-Lucy à Montceau- mercredi 25 décembre 2019 : fermeture toute la journée des déchetteries du Bois-Morey à Torcy, Barrat-Lucy à Montceau, des déchetteries de Ciry-le-Noble, Marmagne et Mary ;- mardi 31 décembre 2019 : fermeture à 16h45 (au lieu de 17h45) des déchetteries du Bois-Morey à Torcy et de Barrat-Lucy à Montceau ;- mercredi 1er janvier 2020 : fermeture toute la journée des déchetteries du Bois-Morey à Torcy, Barrat-Lucy à Montceau, des déchetteries de Ciry-le-Noble, Marmagne et Mary.- la collecte du mercredi 25 décembre est reportée au samedi 28 décembre ;- la collecte du mercredi 1er janvier est reportée au samedi 4 janvier.Les collectes pouvant être effectuées plus tôt que d’habitude, les bacs devront être sortis la veille au soir.Le numéro vert de la communauté est à votre disposition pour toute information : 0 800 216 316.