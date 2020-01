REFORME DES RETRAITES : Les avocats du barreau de Chalon-sur-Saône en grève, ce lundi

FSA

Le barreau de Chalon-sur-Saône sera en grève ce lundi 6 janvier 2020, puis le 3 février, pour protester contre la réforme du régime de retraite des avocats.« Colère face à l’insuffisance de la concertation de façade mise en avant par les pouvoirs publics », « opposition aux propositions du rapport Delevoye que le gouvernement se borne à reprendre », « attachement au régime de retraite des avocats » : voici les points essentiels de la motion (lire ci-dessous) votée le 19 décembre dernier par les avocats du ressort du tribunal de grande instance de Chalon.C’est un mouvement national. Le conseil national des barreaux diffuse des informations pour expliquer cette opposition : « Cette réforme va augmenter les cotisations, baisser les pensions et donc peser lourdement sur le modèle économique des cabinets, au risque d’en faire disparaître plusieurs milliers et de créer des déserts judiciaires et juridiques, aussi désastreux pour les citoyens que le sont les déserts médicaux en santé. » « La réforme des retraites menace la justice en France. Votre avocat est donc en grève. » Les analyses renvoient aux effets en chaîne de ces mesures annoncées par le gouvernement.Au-delà des enjeux pour cette profession, le CNB inscrit ses réflexions dans le champ politique, plus largement : « Avocats, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, chirurgiens, orthophonistes, psychomotriciens, orthoptistes, aviation civile, experts-comptables, commissaires aux comptes...tous s’opposent à la réforme des retraites. »Le combat par le moyen de la grève vise à obtenir de vraies discussions et à protéger une profession sans laquelle la justice ne porterait plus son nom et ses missions de la même façon.