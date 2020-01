REFORME DES RETRAITES : Les avocats du barreau de Chalon-sur-Saône décident d'être en grève toute la semaine

Une nouvelle réunion aura lieu le 10 janvier.



FSA

Les avocats du Barreau de Chalon répondent à l’appel national et ont voté ce lundi 6 janvier à la mi-journée, une grève totale pour la semaine entière. D’une manière générale les avocats suspendent toute activité judiciaire, on peut lire le détail de leur position ci-dessous.Le Bureau du CNB, « en lien avec la Conférence des bâtonniers et le Barreau de Paris, constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu’il n’entend que les professions susceptibles de bloquer le pays, n’a pas d’autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier. »Le ton monte, cela peut se lire dans la motion du barreau local où il est question de « remise en cause de l’indépendance de la profession d’avocat, essentielle au fonctionnement de l’Etat de droit ». Le doublement des cotisations mensuelles de chaque avocat pour sa retraite (qui passerait de 14 % à 28 %), aurait, entre autres, « un impact financier sur les avocats intervenant dans le secteur assisté et défendant les plus démunis ».Le Barreau de Chalon se réunira à nouveau ce vendredi 10 janvier pour faire le point, car la grève est reconductible, annonce le Conseil national des Barreaux qui observe qu’« en refusant tout dialogue, le gouvernement porte seul la responsabilité des conséquences de ce mouvement sur le fonctionnement de la justice et sur les droits des justiciables. »