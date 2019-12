MARMAGNE : Les chasseurs scandalisés d'être qualifiés «d'assassins» entre Le Creusot et Autun

L'ancien restaurant a été utilisé pour un slogan très hostile aux chasseurs.



Ils ont été plusieurs à alerter creusot-infos et à dénoncer avec force ce qui a été écrit à la bombe de peinture sur le l'ancien restaurant «Le Bouche à Oreille», au Brizotin, sur la RD680 entre Le Creusot et Autun, sur la commune de Marmagne.«ASSASSIN CHASSEURS» est-il écrit. «C'est scandaleux. Nous ne sommes pas des assassins. Et nous sommes plus attachés à la nature que de nombreux opposants», nous ont déclaré en substance plusieurs chasseurs, «révoltés par une attaque basse et indigne».Plusieurs demandent à ce que le propriétaire de l'ancien restaurant efface l'inscription et estiment que la Fédération de chasse de Saône-et-Loire devrait porter plainte. A suivre...