MACON : Les Policiers se jettent dans la Saône pour sauver une femme de la noyade

A.B.

Il était 5h54, ce mardi 31 décembre 2019, dernier jour de l'année, quand l'alerte a été donnée. Dans la nuit noire, deux personnes venaient de sauter dans la Saône depuis le Pont Saint-Laurent. Les secours étaient immédiatement activés et ce sont les Policiers de Mâcon qui les premiers ont été en action. Des Policiers particulièrement courageux, puisqu'ils se sont jetés à l'eau pour récupérer une femme, tandis que les plongeurs des pompiers arrivés très vite également, lançaient des recherches pour trouver l'autre personne qui avait été signalée.Des recherches vaines, puisque la femme, placée dans une ambulance, indiqua qu'elle avait été la seule à sauter dans le fleuve ! Pourquoi ? Pas spécialement une tentative de suicide, mais tout simplement parce que la femme était fortement alcoolisée et avait envie, sans doute de se rafraichir.Elle a été transportée à l'Hôpital de Mâcon, pour reprendre ses esprits. Et elle devrait être invitée à faire le réveillon de la Saint-Sylvestre à l'eau... Mais dans son verre.