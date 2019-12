CHALON SUR SAONE : Un agent de sécurité blessé à l'arme blanche dans un grand magasin

A.B.

On sait qu'en cette période de fêtes, les vols à l'étalage sont bien malheureusement nombreux dans les magasins. Ce mardi 24 décembre, veille de Noël, des faits graves se sont produits aux Nouvelles Galeries, à Chalon-sur-Saône. Selon des informations qui ont été portées à notre connaissance, un client a été repéré en train d'effectuer un vol. Le client aurait riposté en blessant un agent de sécurité à l'arme blanche, avant de tenter de prendre la fuite. Mais selon nos informations, il aurait été interpellé par les forces de Police très rapidement arrivées sur place.Le SMUR et les pompiers de Chalon-sur-Saône ont été dépêchés sur place pour secourir l'agent de sécurité, gravement blessé, et qui a été classé en «urgence absolue».