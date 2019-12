Départs en vacances : L'Autoroute A40 coupée au niveau de Bourg en Bresse

Communiqué :

Suite à un accident de poids lourds intervenu ce jour à 15 h, l'A40 est coupée dans les deux sens de circulation au niveau de la bifurcation avec l'A39 (Bourg-en-Bresse).Le poids lourds, qui transportait de la viande, a traversé le terre-plein central et est couché sur les voies. Le chauffeur est le seul blessé. Il est pris en charge par les pompiers.Les équipes d'intervention sont sur place et ont déjà évacué les voitures qui étaient bloquées du fait de l'accident. Des travaux importants de dépotage du poids lourds puis de réparation des équipements de l'autoroute vont se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit.Les clients d'APRR qui montent vers le Nord sont invités à poursuivre leur itinéraire par l'A39 et ceux allant dans les Alpes à descendre sur Lyon pour ensuite récupérer l'A42 et l'A43.APRR invite ses clients à suivre les indications des panneaux lumineux et à écouter 107.7